Tragedia in Puglia: giovane coppia annega in mare a Otranto

Foto archivio

Due turisti sono annegati in mare a Otranto, nel Leccese. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.00 sulla spiaggia di Baia dei Turchi, uno dei luoghi più suggestivi del Salento. Sono stati gli altri bagnanti a notare la giovane coppia già priva di sensi in balia delle onde. I due giovani coniugi di Cerignola – 27 anni lei e 29 lui – sono stati riportati a riva ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitanera di Porto di Otranto per ricostruire la dinamica della tragedia.

