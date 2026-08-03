Wall Street ha chiuso in netto rialzo con distensione su Iran, DJ +1,32%

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Redazione 3 Agosto 2026
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Wall Street ha chiuso la seduta odierna con netti guadagni, spinta dai tecnologici, iniziando il nuovo mese in positivo dopo un luglio altalenante terminato in perdita.

L’indice Dow Jones Industrial ha guadagnato l’1,32% attestandosi a 53.178,41 punti, lo S&P 500 l’1,48% a 7.600,49 punti e il Nasdaq ha segnato un progresso del 2,13% a 25.913,90 punti. Il mood del mercato è stato sostenuto dal calo dei prezzi del petrolio, in scia alle parole del presidente Usa Trump che ha annullato gli attacchi pianificati contro l’Iran e rilanciato i negoziati.

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