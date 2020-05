“Bonus 600 euro di marzo per autonomi ancora non pagato”. Interrogazione di Fi

“La vicenda dei bonus da 600 Euro agli autonomi non ancora erogati da INPS per il mese di marzo rischia di assumere i contorni del vero e proprio scandalo o, nella migliore delle ipotesi della farsa, se non fosse che si tratta di una tragedia economica per tutti i cittadini coinvolti. Non ha alcun senso sbandierare fantomatiche e ripetute promesse senza preoccuparsi dell’efficienza dell’INPS o della effettiva disponibilità di risorse che, come in questo caso, non giungono a destinazione. Il governo dica quali provvedimenti intende assumere rispetto ad una vicenda incresciosa e se è al corrente delle dinamiche operative di INPS. Sulle ridicole parole del presidente Tridico, invece, che ha sostenuto di riempire di soldi le tasche degli italiani, preferiamo stendere un velo pietoso”. Lo dichiara Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al ministro del Lavoro e al ministro dell’Economia e delle Finanze.

