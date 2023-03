Calcio, il Catanzaro in B dopo 17 anni. Il Catania è in C

“Incubo finito”: è la scritta sulle maglie dei calciatori del Catanzaro, che dopo 17 anni di purgatorio ritrova la Serie B. La formazione di Vivarini, grazie al successo per 2-0 sulla Gelbison nella 33esima giornata del girone C della serie C, ha reso ininfluente il successo del Crotone secondo in classifica. Un trionfo che la città calabrese attendeva da tempo. A Salerno, dove si è disputato il match, sono giunti in circa 8.000 dalla Calabria.

Le reti di Iemmello al 18esimo e Brignola al 93esimo danno il via alla festa, per una piazza che aspetta il ritorno nella serie cadetta dall`ultimo campionato in B della stagione 2005/2006, prima del fallimento. Nel girone Girone C del Campionato di serie C il Catanzaro ha ora 86 punti in classifica, 16 in più del Crotone secondo. Un cammino praticamente perfetto, macchiato (si fa per dire) da una sola sconfitta e 5 pareggi. Una media di quasi 3 gol a partita (88 in 33 giornate) e appena 13 reti subite. Un dominio, appunto.

Fa festa anche il Catania nel suo girone di Serie D: la promozione in serie C per gli etnei è arrivata addirittura alla 28esima giornata (ne mancano ancora 6) grazie alla vittoria per 4 a 1 contro il Canicattì. Allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta 4mila tifosi hanno festeggiato il primo passo della risalita rossazzurra: il ritorno tra i professionisti (dopo due anni di assenza) per una squadra che tra il 2006 e il 2014 giocava stabilmente in Serie A. 24 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta in 28 giornate il ruollino di marcia degli Etnei.

