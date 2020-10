Champions, assenze pesanti per la Lazio prima della partenza per Bruges

Simone Inzaghi

Assenze pesanti per la Lazio prima della partenza per Bruges per la gara di Champions di domani sera. Nella rifinitura mancavano Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. Tutti e cinque erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall`Uefa a 48 ore dalla gara. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma dopo essere stati sottoposti a un nuovo tampone i primi quattro sono stati esclusi dalla lista in partenza tra un`ora per Bruges, mentre partirà Andreas Pereira.

