Conte: “Il ko con la Lazio brucia, ripartiamo dall’Europa League”

Antonio Conte

Vigilia di Europe League, per l’Inter di Antonio Conte che domani sera affronterà in trasferta il Ludogorets, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale.

“E’ una buona squadra, con individualità. Dovremo affrontare il match con la giusta voglia per fare del nostro meglio, sapendo che affronteremo una squadra in salute, che ha vinto 6-0 in campionato. Servirà attenzione e rispetto, abbiamo lavorato sapendo quali sono i loro pregi e i loro difetti. Il ko con la Lazio brucia. “La prestazione c’è stata, dispiace per il risultato perché i due gol sono stati nostri regali. Si riparte con convinzione, domani avremo un impegno europeo ed è giusto affrontarlo nella giusta maniera, rispettando la competizione”. Può diventare un’occasione per Eriksen? “Vediamo, faremo la rifinitura domani mattina e poi prenderemo la giusta decisione”.

