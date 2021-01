Coronavirus, meno nuovi contagiati ma con un numero di tamponi dimezzato. Pregliasco: si prefigura terza ondata

Sono 11.831 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 67.174 tamponi. Mentre sono 364 le persone sono decedute. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i decessi erano stati 462, i nuovi casi positivi registrati 22.211, 157.524 i tamponi effettuati. In merito alle terapie intensive, nelle ultime 24 ore 134 pazienti di Covid sono entrati nei relativi reparti mentre in totale sono ricoverate 25.517 persone di cui 2.569 in terapia intensiva. Ieri il numero totale di pazienti in terapia intensiva era di 2253, per cui l’aumento netto da ieri a oggi è di 16 unità, quello di ricoverati in area medica è +142. Purtroppo aumenta il cosidetto tasso di contagio del coronavirus, passando da 14,1% a 17,6% nelle ultime 24 ore. Il tasso è calcolato misurando il numero di nuovi positivi (oggi 11.831) rispetto all’aumento di tamponi realizzati rispetto a ieri (67.174) i cui risultati, in realtà, sono spalmati su più giorni.

Con 3.165 il Veneto detiene ancora il primato di nuovi casi rilevati di coronavirus in termini assoluti, seguito da Emilia-Romagna (2.035), Lombardia (1.402), Lazio (1.275). Seguono nella classifica che si desume dal bollettino di aggiornamento quotidiano pubblicato dal ministero della Salute Sicilia (734), Toscana (498), Piemonte (433), Campania (392), Friuli Venezia Giulia (359), Puglia (344), Marche (285), Liguria (203), Sardegna (189), Calabria (175), P.A. Trento (116), A. Bolzano (86), Umbria (50), Basilicata (39), Abruzzo (23), Molise (21) e infine Valle d’Aosta con soli 7 nuovi contagi. Alle 17 di oggi sono 46.506 le dosi di vaccino contro il Covid-19 inoculate in Italia e 13.537 somministrati oggi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza intanto ha firmato l`ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts.

POSSIBILE TERZA ONDATA

“L’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata”. In un’intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano, si augura solo che “non sia un’ondona”. E osserva: “Gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure”. E inoltre “la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione”. Pertanto la situazione odierna consiglia “senza dubbio bisogna continuare in questo modo”. Ovvero, zona rossa prolungata anche dopo il 6 gennaio. Perché, rileva il professore, “il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta. Durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino”. “La vaccinazione non darà risultati a breve per cui per diversi mesi, circa fino a fine 2021”, prevede Pregliasco. Che circa la riapertura delle scuole dichiara: “Con l’attuale circolazione del virus le scuole sono pericolose sia per quello che vi succede dentro sia per il traffico che innescano, ma ha senso il tentativo di riaprirle parzialmente per valutare nel tempo gli effetti ed eventualmente ricalibrarsi. Anche perché la scuola ha pari dignità rispetto ai servizi essenziali e ai luoghi di lavoro, che fin qui si è cercato di privilegiare sacrificando invece svaghi e turismo”.

LO SCENARIO PER REGIONE in aggiornamento



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 379 nuovi contagi su 2.903 tamponi (pari al 13%), di cui 246 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 18.

I ricoveri nelle terapie intensive sono fermi a 63 mentre quelli in altri reparti ammontano a 652. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto 53.143. I decessi complessivamente ammontano a 1.687, con la seguente suddivisione territoriale: 456 a Trieste, 768 a Udine, 359 a Pordenone e 104 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 36.618, i clinicamente guariti salgono a 949, mentre le persone in isolamento sono 11.132.

VENETO

Frena il Covid in Veneto, dove oggi registrano comunque 3.165 nuovi casi di Coronavirus (ieri 4.805). Sono 46 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore, 6.675 dall’inizio della pandemia. Stazionaria la situazione dei reparti ospedalieri, con 2.992 ricoervati nelle aree non critiche, 7 in più riapetto a ieri, mentre le terapie intensive calano di una unità a quota 400.

EMILIA-ROMAGNA

Resta alto il numero dei nuovi contagiati in Emilia-Romagna: 2.035 casi (ieri 2.629) nelle ultime 24 ore con quasi 5.300 tamponi e un tasso di positività del 38,5% (ma nei giorni festivi si fanno molti meno tamponi). la Regione specifica che “si tratta di un campione ristretto, molto specifico e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile”. Nelle ultime 24 ore sono morte 38 persone in regione, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 229 (due in meno rispetto a ieri) e 2.649 quelli negli altri reparti Covid (sei in più). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.

TOSCANA

Contagi in calo anche in Toscana, dove i nuovi casi soo 498 (ieri 589). Sono 5.083 i tamponi in più eseguiti rispetto a ieri, di cui il 9,8% positivo. Sono invece 1.963 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 568 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.021, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 964 (11 in più rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (4 in meno). Si registrano oggi purtroppo 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un’età media di 82,6 anni.

LAZIO

L’assesore Alessio D’Amato fa il quadro: oggi su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (-4.794) si registrano 1.275 casi positivi (-638), 24 i decessi (+1) e +1.164 i guariti. Diminuiscono i casi mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%. I casi a Roma città scendono a quota 700. I casi di oggi sono 152 in più se confrontati con i casi dello scorso sabato”.

MARCHE

Sono 285 i nuovi contagiati nelle Marche nelle ultime 24 ore (ieri 693), a fronte di 2.091 tamponi processati: 1420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 725 nello screening con percorso Antigenico) e 671 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,1%). Il rapporto positivi sui tamponi totali è invece è pari al 9%.

CAMPANIA

Sono 392 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 344 asintomatici e 48 sintomatici) su 3.209 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 12,21%. Questi i dati dell’ultimo bollettino regionale dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19 della Regione Campania, diffusi come di consueto nel pomeriggio, e aggiornati alla mezzanotte di ieri. Numeri in calo rispetto al bollettino del 1 gennaio, quando i nuovi positivi sono stati 1.734 su 20.458 tamponi effettuati. Si registrano purtroppo anche 29 nuovi morti (di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.893 decessi dall’inizio della pandemia. I nuovi numeri portano così il totale dei contagi da marzo a 191.799, su 2.059.031 tamponi eseguiti. Nelle ultime ore si registra inoltre la guarigione di 676 persone (in totale 110.891 dall’inizio della pandemia).

