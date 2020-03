Coronavirus, Musumeci in autoisolamento: ero vicino a Zingaretti

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci da ieri pomeriggio è in autoisolamento: a spiegarlo è egli stesso in un videomessaggio: “Mercoledì pomeriggio a palazzo chigi a Roma ero seduto accanto al presidente della Regione Lazio Zingaretti risultaot poi positivo al coronavirus, anzi ne approfitto per fomrulare a Nicola gli auguri più sinceri di una pronta guarigione, e non appena ho saputo della positività del governatore del Lazio ho ritenuto opportuno informare la medicina di base e andare in autoisolamento domiciliare qui a casa mia per prudenza. Ieri sera mi hanno voluto fare il primo tampone risultato negativo ma dovrò farne un altro martedì”.

