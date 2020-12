Coronavirus, non calano i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Ancora troppi decessi

Sono 24.099 (23.225 ieri) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Calano rispetto a ieri, anche se lievemente, i decessi: 814 contro i 993 di ieri. Cifre che portano a 58.852 il numero complessivo dei morti da inizio pandemia. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 757.702 le persone attualmente positive al coronavirus: 2.280 meno di ieri. In sensibile aumento oggi il numero dei dimessi/guariti: oggi sono 25.576, ieri erano 23.474. Sono 31.200 (-572 rispetto a ieri) le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.741 tamponi, 13988 meno di ieri. Con questi ultimi tamponi registrati oggi sale a 22.767.130 il numero complessivo di quelli effettuati da inizio pandemia nel nostro Paese. Finora complessivamente sono state testate 13.348.428 persone.

Nelle terapie intensive si trovano 3567 (-30 rispetto a ieri) persone. In isolamento domiciliare si trovano 722.935 persone (-1678 rispetto a ieri). Attualmente in Italia sono positive 757.702 persone (-2.280 rispetto a ieri). Con 4533 nuovi casi, anche oggi è la Lombardia la regione italiana con il maggior numero di contagi. Dietro, con 3708 il Veneto, poi l’Emilia Romagna con 2143, il Piemonte, 2132, quindi il Lazio con 1831, la Campania con 1651, la Puglia con 1419, la Sicilia con 1365, la Toscana 1071 e il Friuli Venezia Giulia con 1040. In tutte le altre regioni si registrano meno di mille nuovi casi. La regione con il numero più basso di nuovi contagi è la Valle d’Aosta con 27.

LOMBARDIA

Sono 4.533 i nuovi positivi in Lombardia, il 10,7% dei 42.276 tamponi processati in una giornata. I decessi sono 147, con il totale complessivo che sale a 22.773 da inizio epidemia. Calano i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 822 persone, meno 14 da ieri, invece negli altri reparti sono occupati 6.792 letti, -233 da ieri. Il maxi aggregato guariti-dimessi sale a 284.073 persone, +6.015 in un giorno.

VALLE D’AOSTA

Si conferma il rallentamento dell’epidemia di coronavirus in Valle d’Aosta, ma si registrano ancora due decessi nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall’Usl, i nuovi positivi sono 27 su 98 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 63 e il numero totale di contagiati scende a 1.080. I ricoverati sono 109, di cui 53 nell’Ospedale Parini, 51 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 5 nell’ospedale da campo. In terapia intensiva si trovato 11 pazienti Covid.

PIEMONTE

Sono 54 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale, in Piemonte, è ora 6.506 deceduti risultati positivi al virus. Sono invece 2132 i contagi registrati oggi sul territorio regionale, pari al 10,2 per cento dei 20.846 tamponi eseguiti. Di questi, gli asintomatici sono 926, pari al 43,4 per cento. Il totale dei casi positivi diventa quindi 175.063. I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4351 (-108 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.640.659(+20.846 rispetto a ieri), di cui 815.416 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 100.081 (+3608 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.040 nuovi contagi (l’11,10 per cento dei 9.370 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 10 decessi pregressi inseriti oggi a sistema afferenti al periodo 5-19 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 34.010, di cui: 7.901 a Trieste, 14.812 a Udine, 6.652 a Pordenone e 4.230 a Gorizia, alle quali si aggiungono 415 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.606. Rimangono stabili a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 632 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 977, con la seguente suddivisione territoriale: 332 a Trieste, 389 a Udine, 202 a Pordenone e 54 a Gorizia. I totalmente guariti sono 17.427, i clinicamente guariti 433 e le persone in isolamento 14.482.

PROVINCIA DI TRENTO

In Trentino nelle ultime 24 ore si registrano altri 6 decessi, 3 in ospedale e 3 in Rsa. I nuovi positivi accertati con tampone molecolare sono 255, quelli antigenici 257. I tamponi eseguiti sono stati 3.705. In leggero aumento i pazienti ricoverati che passano a 462, di cui 47 (+2) in terapia intensiva. I dati sono stati comunicati dall’assessora Stefania Segnana in un’informativa al Consiglio provinciale.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige restano molto alti i dati legati al contagio da Covid-19. I decessi sono ancora in doppia cifra, 11, per 569 vittime dal inizio pandemia. Sempre elevati i nuovi contagi giornalieri, ben 375 in più nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria provinciale scinde il dato dei nuovi casi: 270 sono emersi dall’analisi di 2.009 tamponi Pcr e 90 su 1.912 test antigenici eseguiti. Il dato legato a quest’ultimi, oggi è maggiore rispetto a quello di ieri quando su 3.040 test eseguiti, i positivi erano 86. Su 151.045 persone sottoposte a tampone Pcr, 24.847 sono risultate positive al coronavirus. Lieve calo di ricoveri in ospedale. I pazienti Covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri sono 270 (10 in meno rispetto a ieri) e quelli che si trovano nelle strutture private convenzionate restano fermi a 148. I pazienti che necessitano delle cure della terapia intensive sono 32 (3 in meno di ieri). Netto calo delle persone in isolamento domiciliare che da 7.467 scendono a 6.616. Le persone guarite salgono a 13.092, 303 in più rispetto a ieri.

VENETO

“In Veneto sono 83 i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale sopra i 4mila (4.065) morti in regione dall’inizio della pandemia”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, al punto stampa di oggi sulla pandemia. “Pur restando ai limiti della fascia 5 del piano sanitario ospedaliero regionale la curva dei ricoveri – ha proseguito Zaia – da’ una tendenza in calo in tutte le province ad eccezione di Venezia dove c’è un trend di crescita anche se di poco. Abbiamo quindi ragionevoli motivazioni di pensare che abbiamo raggiunto il plateau, adesso sta a noi impegnarci”.

EMILIA-ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 130.009 casi di positività, oggi 2.143 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.667 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,1%.

Sono 63 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Prosegue – sottolinea la Regione – la discesa dell`Rt regionale, l`indice di trasmissibilità del virus, è sceso sotto l`1: è infatti arrivato a 0,99 dall`1,11 della settimana scorsa. Prosegue l`attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.017 sono asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 422 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone, 629 sono stati individuati all`interno di focolai già noti. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni. Sui 1.017 asintomatici, 565 sono stati individuati grazie all`attività di contact tracing, 85 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 16 con gli screening sierologici, 18 tramite i test pre-ricovero. Per 333 casi è ancora in corso l`indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.677 tamponi, per un totale di 2.192.637. A questi si aggiungono anche 1.509 test sierologici e 2.061 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.258 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 53.931. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.056 (-178 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.091 (-230), il 95,8% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 63 nuovi decessi che portano a un totale, dall`inizio dell`epidemia, di 6.022.

LIGURIA

In Liguria sono stati registrati 367 nuovi casi di Coronavirus e altri 25 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.765 tamponi. Le vittime avevano un’età compresa tra i 62 e i 100 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 1011 le persone ricoverate in ospedale, 23 meno di ieri, di cui 99 in terapia intensiva, mentre sono 11.055 quelle positive, 442 meno di ieri, e 9.315 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

TOSCANA

In Toscana sono 1.071 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 106.875 unità. I nuovi casi sono l’1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età mediana dei 1.071 casi odierni è di 48 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 4,7% e raggiungono quota 70.798 (66,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.620.101, 14.074 in più rispetto a ieri, di cui il 7,6% positivo. Sono invece 4.152 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.313 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 33.279, -6,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.681 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 263 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 23 uomini e 19 donne con un’età media di 80 anni.

ABRUZZO

Sono 408 i nuovi positivi in Abruzzo ok a fronte di 4240 tamponi effettuati e 15 i morti registrati nel report regionale. In particolare sono complessivamente 29604 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 408 nuovi casi di età compresa tra 8 mesi e 100 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 54, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 955 (di età compresa tra 60 e 93 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 10857 guariti (+429 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono invece sono 17792 (meno 36 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 428610 test (+4240 rispetto a ieri). 700 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 73 (-3 rispetto a ieri – si registrano 6 nuovi ricoveri, 4 dimissioni e 5 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 17019 (-35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

LAZIO

“Su quasi 23 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.831 casi positivi (+62), 62 decessi (+24) e +811 guariti, in calo ricoveri e terapie intensive. Il valore RT torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81), segnale che indica che non bisogna abbassare la guardia”. Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottlineando che “occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali. Mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata.

PUGLIA

In Puglia, sono stati registrati 9.480 test per l’infezione da Sars-Cov-2 e sono stati registrati 1.419 casi positivi: 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Barletta Andria Trani, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Lo ha comunicato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 72 decessi: 21 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 822.261 test, 16.464 sono i pazienti guariti, 42.544 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.651 positivi al Coronavirus, 2.284 guariti e 85 decessi, di cui 42 nelle ultime 48 ore e 43 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.516 e i sintomatici 135. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale.

Il totale dei contagi da Covid-19 da inizio pandemia sale a 162.220, i morti sono 1.903 e le guarigioni 58.461. I tamponi processati complessivamente 1.658.601 di cui 18.733 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 166 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.999 occupati.

SARDEGNA

Sono 23.429 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 551 nuovi casi. Si registrano anche 5 decessi (511 in tutto). Il totale delle vittime comprende un riallineamento dei dati della Provincia di Nuoro che ha portato al ricalcolo dei decessi: 43 avvenuti nel periodo precedente e già inseriti all`interno del flusso informativo della piattaforma dell`Istituto superiore della sanità. Si aggiunge anche un decesso avvenuto precedentemente nella provincia di Oristano. In totale sono stati eseguiti 389.753 tamponi con un incremento di 4.774 test. Sono invece 591 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 70 (+4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.840. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 8.324 (+213) pazienti guariti, più altri 93 guariti clinicamente. Sul territorio, di 23.429 casi positivi complessivamente accertati, 4.886 (+107) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.745 (+106) nel Sud Sardegna, 1.935 (+100) a Oristano, 4.396 (+156) a Nuoro, 8.467 (+82) a Sassari.

