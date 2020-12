Coronavirus, tornano a salire i nuovi contagiati e le vittime. Bassetti: a maggior rischio di morte chi ha problemi fegato

Sono 13.318 (ieri 10.872) i nuovi casi Covid-19 registrati in Italia dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati anche 628 (ieri 415) decessi. Sale così a 69.842 il numero dei morti da inizio pandemia nel nostro Paese. Continua a calare invece il numero degli attuali positivi. Oggi sono 605.955, 7627 meno di ieri. E’ quanto riporta l’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sale di 20315 unità il numero delle persone guarite o dimesse. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 166.205 tamponi, 78. 316 più di ieri. Sono 24.948 le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, 197 meno di ieri. Sono oggi 2.687 le persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in meno di ieri. Sono attualmente in isolamento domiciliare 578.320 persone, 7386 meno di ieri. Complessivamente sono positive 605.955 persone. Le regioni più colpite sono il Veneto (3.082), la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288), l’Emilia Romagna (1.162) e la Sicilia (894).

Maggior rischio morte chi ha problemi fegato

“E’ uscito oggi un altro articolo scientifico del gruppo di ricerca genovese sul Covid. In questa esperienza si dimostra che chi ha problemi al fegato di base o indotti dalle terapie ha un maggior rischio di morire quando viene ricoverato in terapia intensiva con infezione da SarsCoV-2”. Lo scrive su Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Abbiamo imparato molto sul Covid – sottolinea l’infettivologo genovese – gli stiamo prendendo le misure. Noi continuiamo a studiare, a imparare, a insegnare, a lottare per far capire a tutti, medici e non, che grazie alle conoscenze medico-scientifiche acquisite, il Covid oggi è una malattia gestibile”. “Questo – conclude il professor Bassetti – è il trentesimo articolo pubblicato dall’inizio della pandemia sul tema Covid. Quello dell’ospedale San Martino di Genova è uno dei gruppi di ricerca sul Covid più produttivi in Italia e nel mondo. E non è ancora finita”.

