Covid-19, 30.310 nuovi casi di positività e 108 decessi in 24 ore

Sono 30.310 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 30.408) e 108 i decessi (ieri 136) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 17.178.199 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 165.738.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 247.471 (ieri 264.273). Il tasso di positività, ieri pari all’11,5%, oggi sale al 12,2% Sul fronte del sistema sanitario si registra un calo dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 10 in meno (ieri -19), con 28 ingressi giornalieri, per un totale di 308, mentre nei reparti ordinari sono 256 in meno (ieri -189), per un totale di 7.020. Con 3.980 contagi, la regione con il maggior numero di contagi odierni è la Lombardia. Seguono la Campania (+3.130), il Lazio (+3.038), l’Emilia Romagna (+2.703) e il Veneto (+2.567).

