Crotone-Atalanta 1-2, Gasperini torna alla vittoria

Nel primo anticipo della 6a giornata di Serie A, l’Atalanta batte 2-1 il Crotone e torna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Sampdoria. La sfida dello Scida è decisa da una doppietta di Muriel (26′ e 38′), due gol che sanciscono il dominio della Dea nel primo tempo. Simy (40′) rimette in partita i calabresi, ma non basta. Problemi muscolari per Hateboer e Romero.

Risultati sesta giornata: Crotone-Atalanta 1-2, ore 18 Inter-Parma, ore 20.45 Bologna-Cagliari, domenica 1/11 ore 12.30 Udinese-Milan, ore 15 Spezia-Juventus, Torino-Lazio; ore 18 Napoli-Sassuolo, Roma-Fiorentina, ore 20.45 Sampdoria-Genoa; lunedì 2/11 ore 20.45 Verona-Benevento

Classifica: Milan 13, Atalanta 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Juventus, Sampdoria 9, Verona, Roma 8, Fiorentina, Cagliari, Lazio 7, Benevento 6, Spezia 5, Genoa, Parma 4, Bologna, Udinese 3, Torino, Crotone 1

Prossimo turno (settima giornata): venerdì 6/11 ore 20.45 Sassuolo-Udinese, sabato 7/11 ore 15 Cagliari-Sampdoria, ore 18 Benevento-Spezia, ore 20.45 Parma-Fiorentina, domenica 8/11 ore 12.30 Lazio-Juventus, ore 15 Atalanta-Inter, Genoa-Roma, Torino-Crotone, ore 18 Bologna-Napoli, ore 20.45 Milan-Verona.

