Dzeko regala il successo all’Inter al 90′: 2-1 al Venezia

Dzeko

Un colpo di testa di Dzeko al 90′ regala i tre punti all’Inter contro il Venezia e permette edi allungare in testa in attesa di Milan-Juventus. Partita scorbutica quella della capolista contro i lagunari. Henry sblocca con un colpo di testa al 19′. Al 40′ pari di Barella. A inizio ripresa super chance per Dzeko. Poi pericolosi anche Okereke e Dimarco. Al 90′ segna Dzeko su cross di Dumfries e regala il successo all’Inter

23^ GIORNATA: Verona-Bologna 2-1, Genoa-Udinese 0-0, Inter-Venezia 2-1, Lazio-Atalanta ore 20.45, Cagliari-Fiorentina domenica 23 ore 12.30, Napoli-Salernitana domenica 23 ore 15, Spezia-Sampdoria domenica 23 ore 15, Torino-Sassuolo domenica 23 ore 15, Empoli-Roma domenica 23 ore 18, Milan-Juventus domenica 23 ore 20.45

Classifica: Inter 53, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42, Juventus 41, Fiorentina, Roma, Lazio 35, Verona 33, Torino 31, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Udinese 24, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 16, Genoa 13, Salernitana 10 (-1).

Vetiquattresima giornata (domenica 6 febbraio): Atalanta-Cagliari, Bologna-Empoli, Fiorentina-Lazio, Inter-Milan, Juventus-Verona, Roma-Genoa, Salernitana-Spezia, Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Torino, Venezia-Napoli

