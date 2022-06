È un fantasy made in Sicily l’ultimo libro per ragazzi di Barbieri

Altro libro e altro genere: stavolta Barbieri affascina il suo pubblico più giovane con un fantasy che ha per base la Sicilia – e quale Sicilia! Quella dell’incantevole golfo di Mondello – ma si snoda in paesi lontanissimi che il protagonista, Pino Tanuso, raggiunge in pochi minuti quando i genitori non sono in giro. A renderlo possibile è una superbicicletta capace di volare e di rendersi invisibile che lui ha trovato abbandonata… ma non è stato un caso, scoprirà presto che la specialissima bici è un dono degli alieni che proteggono l’umanità dagli albori della civiltà: infatti si chiama SuperBike Ali-N. Ali-N come Alien, appunto. Un dono che gli servirà per compiere una pericolosa missione che includerà viaggi fantastici e scenari incantevoli, segreti e misteriosi messa già nascosti da secoli, spie e fanatici nazisti, pericoli e colpi di scena… insomma, abbastanza da tenere inchiodati alle pagine i ragazzi appassionati alla lettura, e appassionare quelli che appassionati (ancora) non sono. “Pino Tanuso e l’incredibile SuperBike Ali-N” è edito da Einaudi Ragazzi.

