Europei di nuoto di Parigi, La doppietta di Ginevra Taddeucci proietta l’Italia ai vertici del fondo europeo

Il successo della 29enne e il terzo posto di Barbara Pozzobon confermano la supremazia azzurra nella gara continentale a Parigi. Nessuna nuotatrice italiana aveva mai abbinato i due titoli nella stessa edizione.

Ginevra Taddeucci ha vinto oggi la medaglia d’oro nella 5 chilometri in acque libere ai Campionati Europei di nuoto di Parigi, chiudendo la gara con il tempo di 1h02’31″2. La nuotatrice fiorentina ha completato così una doppietta continentale senza precedenti nel settore femminile italiano, aggiungendo il titolo della distanza breve a quello già conquistato nella 10 chilometri sul circuito della Île aux Cygnes.

Nelle acque della Senna, la 29enne di Lastra a Signa — tesserata per Fiamme Oro e AC Group CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli — ha regolato sul traguardo l’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, medaglia d’argento in 1h02’33″4 con un distacco di 2″2. A completare il podio è stata l’altra azzurra Barbara Pozzobon, bronzo in 1h02’35″1. La 32enne trevigiana delle Fiamme Oro e Hydros, guidata dal tecnico Fabrizio Antonelli, ha condotto la prova per due terzi di gara imponendo il ritmo iniziale prima di restare nella scia della compagna e dell’atleta magiara. L’esordiente Noemi Cesarano ha chiuso in ottava posizione con il tempo di 1h03’04″2.

Un primato continentale nel fondo femminile

Il successo parigino permette a Taddeucci di confermare il titolo europeo della 5 chilometri già vinto a Stari Grad nel 2025. L’atleta toscana diventa la prima donna nella storia del nuoto italiano a conquistare l’oro sia nella 5 sia nella 10 chilometri all’interno della medesima rassegna continentale.

Nell’albo d’oro del fondo italiano, un’analoga doppietta tra le due distanze era stata realizzata soltanto in ambito maschile da Gregorio Paltrinieri nel corso degli Europei di Budapest del 2021. La vittoria incrementa il bilancio storico dell’Italia nella 5 chilometri femminile, specialità che prima di oggi aveva visto salire sul gradino più alto del podio Viola Valli a Berlino 2002 e Rachele Bruni in tre edizioni consecutive: Dubrovnik 2008, Eilat 2011 e Piombino 2012.

La presenza contemporanea di Taddeucci e Pozzobon sul podio della Senna ripropone inoltre un piazzamento multiplo per le azzurre nella 5 chilometri che mancava dagli Europei di Dubrovnik 2008, quando Rachele Bruni conquistò l’oro e Alice Franco ottenne la medaglia di bronzo.

Le gare francesi confermano la solidità del programma tecnico federale sulle distanze brevi e medio-lunghe del fondo, in attesa di conoscere i dettagli relativi alle prossime prove a squadre e ai riscontri cronometrici definitivi dei passaggi intermedi.