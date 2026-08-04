Tuffi, Pellacani conquista il quarto oro e firma un primato storico agli Europei di Parigi

Chiara Pellacani ha vinto il titolo europeo dal trampolino 3 metri a Parigi, quarto oro della sua rassegna, imponendosi con 358.05 punti e superando il primato nazionale di successi in una singola edizione, finora detenuto da Tania Cagnotto.

Una finale dominata dal primo tuffo

Pellacani ha preso il comando già all’apertura della gara, chiudendo il primo round con 67.50 punti e costruendo da subito un margine che le avversarie non sono riuscite a ridurre. La britannica Yasmin Harper ha mantenuto la seconda posizione, ma senza mai avvicinarsi alla quota dell’azzurra. Il bronzo è andato alla russa Nadezhda Trifonova, in gara come atleta neutrale.

La gara ha cambiato ritmo al terzo turno, quando Pellacani ha eseguito un triplo e mezzo avanti carpiato da 79.05 punti, il punteggio più alto della sua serie. L’esecuzione le ha permesso di allungare in modo definitivo sulle rivali, consolidando un vantaggio che nel quarto round è cresciuto grazie al doppio e mezzo rovesciato carpiato valutato 72 punti.

La chiusura in controllo e il quarto oro

Arrivata all’ultimo tuffo con un margine ampio, Pellacani ha gestito la rotazione conclusiva con un doppio e mezzo ritornato carpiato sufficiente a blindare il successo. Il totale di 358.05 punti le consegna il quarto oro della rassegna parigina, dopo i titoli nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro e nel sincro femminile.

Con questo risultato, Pellacani supera il record di tre ori in una singola edizione degli Europei, stabilito da Tania Cagnotto nel 2009. La romana avrà un’ulteriore occasione di incrementare il bottino nella gara del sincro femminile dal trampolino 3 metri, prevista nei prossimi giorni. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulla composizione definitiva della coppia.

Elisa Pizzini ha chiuso quarta con 306.25 punti, restando in zona medaglia fino alle ultime rotazioni. La sua prova ha confermato la crescita del movimento italiano, che nella serata parigina ha portato due atlete tra le prime quattro. “Ho provato a restare agganciata al podio fino alla fine”, ha dichiarato Pizzini, sottolineando la qualità della gara.

Dopo aver indossato la sua quarta medaglia d’oro agli Europei di Parigi, Chiara Pellacani ha espresso tutta la sua gioia per un trionfo straordinario: “Sono contentissima, quasi non mi sembra vero. Non pensavo al risultato ma solo alle mie sensazioni: i tre metri sono nel mio cuore e sono orgogliosa di come ho saltato”.

La 23enne romana ha poi dedicato un pensiero al valore del sacrificio quotidiano e alla promozione del suo sport: “Sto dando veramente tutto ogni giorno perché amo ciò che faccio. Vorrei che vittorie come questa servissero a dare più visibilità ai tuffi e ad avvicinare i ragazzi a questo mondo bellissimo”. Con lo sguardo rivolto al futuro, la Pellacani ha ribadito la ricetta del suo successo: “Non inseguo i record, mi interessa solo divertirmi e vivere il momento. I punteggi ottenuti dal metro e dai tre metri confermano che il lavoro tra Roma e Miami sta dando i suoi frutti. Voglio continuare a scrivere pagine importanti per la nostra nazionale”.