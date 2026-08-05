Europei di Parigi, Paltrinieri conquista il bronzo nella cinque chilometri di fondo

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella cinque chilometri in acque libere agli Europei di nuoto a Parigi. Il trentunenne azzurro chiude la prova sulla Senna in 55’44″7, superato dal tedesco Florian Wellbrock, oro in 55’40″2, e dall’ungherese David Betlehem, argento in 55’42″6.

La progressione tattica nel finale

La prestazione dell’atleta tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto si concretizza nell’anello conclusivo del tracciato fluviale. Paltrinieri aumenta la frequenza di bracciata nella fase decisiva, recupera il divario dal gruppo di testa, sorpassa il francese Sacha Velly e ingaggia il duello conclusivo con Betlehem nell’imbuto di arrivo. L’azione conferma la gestione strategica delle energie da parte del nuotatore allenato da Fabrizio Antonelli presso il Centro Federale di Ostia, capace di risalire le posizioni nei metri decisivi.

La vittoria di Wellbrock ribadisce il dominio dell’atleta tedesco nella rassegna continentale parigina. Il successo nella cinque chilometri segue l’affermazione già ottenuta nella distanza doppia dei dieci chilometri, confermando la continuità di rendimento del fondista tedesco sui percorsi fluviali.

La prestazione collettiva della squadra

La gara maschile registra il piazzamento d’insieme della selezione italiana nelle prime sei posizioni della classifica finale. Domenico Acerenza, campione italiano in carica sulla distanza e già quarto nella dieci chilometri alle Olimpiadi di Parigi 2024, termina al quinto posto con il tempo di 55’54″4. Alle sue spalle si attesta Marcello Guidi, bronzo continentale a Stari Grad 2025, che blocca il cronometro a 55’54″9 per la sesta piazza finale.

Non sono stati ancora resi noti i dettagli sui distacchi intermedi rilevati ai passaggi boia e sui tempi ufficiali di percorrenza dei singoli giri del circuito. I risultati completi della prova a squadre e il programma delle successive gare in bacino delimitato definiranno il bilancio complessivo della spedizione azzurra nella capitale francese.