Como chiude per Chalobah: accordo da 33 milioni con il Chelsea

Il Como ha definito l’acquisto di Trevoh Chalobah con un’intesa a titolo definitivo che prevede 30 milioni di parte fissa e 3 milioni di bonus. L’operazione, frutto di una trattativa prolungata, segna la conclusione del rapporto del difensore con il Chelsea e l’avvio della sua prima esperienza nel calcio italiano. Il club lariano considera l’investimento uno dei passaggi centrali della propria strategia di consolidamento in Serie A.

Tempistiche dell’arrivo e iter medico

Il giocatore è atteso in Italia tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì. Il programma prevede le visite mediche come ultimo passaggio prima della firma del contratto e dell’annuncio ufficiale. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulla durata dell’accordo, che verranno comunicati dopo la conclusione degli esami clinici. L’ingresso immediato in gruppo dipenderà dalle valutazioni dello staff sanitario.

Il ruolo nel progetto tecnico

Cesc Fàbregas aveva indicato la necessità di un difensore con esperienza internazionale per completare il reparto arretrato. Chalobah, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e già impiegato in Premier League e competizioni europee, risponde a questo profilo. L’allenatore ha precisato che il nuovo innesto dovrà garantire solidità e capacità di lettura nelle fasi di pressione avversaria, elementi ritenuti essenziali per la stagione di consolidamento in massima serie.

Implicazioni per la rosa e prospettive

L’arrivo del centrale inglese modifica la struttura della difesa del Como, che potrà contare su un giocatore abituato a ritmi e intensità di livello superiore. L’investimento economico indica la volontà del club di stabilizzarsi nella categoria, con un innesto che potrebbe incidere anche sulle scelte di mercato successive. Le valutazioni sul suo impiego iniziale verranno definite dopo il primo ciclo di allenamenti, mentre la società considera l’operazione un segnale di ambizione per la stagione in corso.