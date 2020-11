Gli scatti al cardiopalma, quello di Viktoria Odintsova

Uno scatto al cardiopalma quello di Viktoria Odintsova, la modella 24enne di San Pietroburgo, che si è lasciata immortalare mentre si sporge da un grattacielo di Dubai. La sensuale russa, è balzata agli onori del gossip per l’ultimo set estremo pubblicato in un video sui social. La modella si è fatta fotografare sulla Torre Cayan, a Dubai, sospesa nel vuoto da un’altezza di circa 300 metri. Il grattacielo conosciuto come “Torre Infinito” ha detenuto il record di palazzo più alto del mondo fino al 2013.

