Il Ponente consegna la Liguria a Bucci, Genova scarica il sindaco

Quando lo scrutinio volge al termine e mancano meno di 200 sezioni in tutta la regione, si delineano anche i risultati nelle quattro circoscrizioni in cui è divisa la consultazione elettorale regionale in Liguria.

Due i dati che spiccano maggiormente: il risultato deludente per Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, proprio nella circoscrizione che comprende il capoluogo regionale. Qui vince il rivale di centrosinsitra, Andrea Orlando, deputato del Pd, con il dato provvisorio di 152.283 voti pari al 49,48 per cento; Bucci si ferma a 143.708 voti per un 46,70 per cento.

È Imperia, invece, a regalare il successo più largo a Bucci: nel feudo dell’ex ministro Claudio Scajola, attuale sindaco del capoluogo e presidente della provincia, il dato provvisorio fa segnare Bucci a quota 31.541, che gli vale un clamoroso 60,25 per cento. Orlando con 18.715 voti si ferma al 35,75.

A La Spezia è nuovamente Orlando a superare il rivale: dato provvisorio 36.071 voti pari al 50,52 per cento; Bucci 34.763 voti col 46,05 per cento. Infine, a Savona il risultato riflette maggiormente il testa a testa regionale: Bucci conduce con 45.907, il 49,55 per cento, Orlando insegue a poca distanza con 42.845 voti, il 46,24 per cento dei consensi.

