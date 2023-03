Rigassificatore Snam arriva a Piombino. Giani: l’Italia sarà indipendente da Russia

La nave rigassificatrice di Snam è arrivata nel porto di Piombino dove resterà per 3 anni durante i quali sarà in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l’anno. “Grazie a Piombino l’Italia sarà indipendente dalla Russia”, ha detto il presidente della Toscana Giani. La nave Golar Tundra ha attraccata dopo 1 mese di viaggio cominciato da Singapore. Lunga circa 292,5 metri e alta circa 55 metri, è dotata di quattro serbatoi in grado di stoccare circa 170mila metri cubi di gas naturale liquido e di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l’anno. “Questo significa salvezza per tutti i cittadini italiani, minori bollette per cittadini e imprese grazie a Piombino e alla Toscana – ha aggiunto il governatore – significherà abbattimento dei costi in completa sicurezza, valorizzazione di queto porto che oggi è il cordone ombelicale con cui l’Italia si affranca dalla dipendenza energetica dalla Russia”.

Ma i comitati che da sempre protestano contro l’operazione sono preoccupati. Francesca Marino del comitato “La piazza”. “Questa nave è pericolosa, oltre che essere vicina alle abitazioni. A Livorno è stata ormeggiata a 22 chilometri, qui l’interdizione l’hanno messa a 150 metri quindi significa che abbiamo una popolazione di serie a e di serie b”. Sergio Tognarelli di “Liberi Insieme per la Salute: “La nostra richiesta è mettere la nave in un posto in cui sia al sicuro per la gente e che non danneggi l’ambiente come è stato fatto a Livorno”. Massimo Lami sindacalista Usb: “La situazione è che non è una sconfitta, ma c’è amarezza: hanno dimostrato che quello che voglion fare fanno, non è una perdita per la città e i lavoratori ma per tutta una nazione”.

A seguito dell’attracco partiranno le operazioni di preparazione della nave per la rigassificazione. Secondo le previsioni di Snam, le operazioni commerciali partiranno dalla metà del mese di maggio. Il terminal gas avrà una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi annui di gas che copriranno il 6,5 % del fabbisogno nazionale per i dodici mesi. La nave dovrà infatti trasformare il gas dallo stato liquido a quello gassoso. Resterà nella sua posizione per tre anni, come da autorizzazione. E poi si sposterà in alto mare. Intanto, il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ricorda che “c’è ancora un ricorso pendente al Tar e, checché ne dica il Presidente della Regione Giani, se il tribunale deciderà di accoglierlo, la Golar Tundra dovrà disormeggiare e andarsene dalla nostra città”.

