In Oriente torna la paura per il Covid: il Giappone verso stato emergenza, in Cina arriva la variante inglese

Il governo giapponese potrebbe dichiarare lo stato d’emergenza se il Covid-19 continuerà a diffondersi ulteriormente, ha detto su Twitter un ministro responsabile della risposta alla pandemia di coronavirus del paese. “Dobbiamo frenare la diffusione del coronavirus ad ogni costo”, ha spiegato in un tweet il ministro dell’Economia Yasutoshi Nishimura, citato dalla Cnn. Tokyo ha registrato 944 nuovi casi di Covid-19 ieri, il più alto aumento giornaliero di infezioni dall’inizio della pandemia. Il numero totale di persone che sono state infettate a Tokyo è ora pari a 58.840, secondo il ministero della Salute giapponese. Complessivamente, ieri il Giappone ha segnalato 3.851 nuovi casi di coronavirus e 65 decessi correlati al virus, ha affermato il ministero, aggiungendo che 668 pazienti si trovano in gravi condizioni, in calo di sette rispetto al giorno precedente. Il numero totale di casi confermati a livello nazionale è ora pari a 231.016, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 3.427.

Intanto, la nuova variante di Covid-19 rilevata nel Regno Unito è stata scoperta in Cina in una studentessa di ritorno da questo paese, hanno confermato oggi le autorità locali. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha riferito che questo nuovo ceppo è stato isolato in una donna di 23 anni che è tornata a Shanghai il 14 dicembre dal Regno Unito. La presenza del virus, in particolare, è stata accertata il 24 dicembre, lo stesso giorno in cui Pechino ha annunciato la sospensione dei suoi voli con la Gran Bretagna. Questo ceppo è il primo della nuova variante ad essere importato in Cina “e rappresenta una seria minaccia per la prevenzione e il controllo del Covid-19” nel Paese, secondo il comunicato emesso dalle autorità cinesi. Di conseguenza, sono state prese diverse misure di prevenzione, in particolare l’isolamento della paziente. I suoi contatti sono stati rintracciati, inclusi i passeggeri e il personale di volo che erano vicino a lei durante il suo viaggio in aereo. “I luoghi specifici in cui è passata sono stati completamente disinfettati”, secondo il Cdc.

La nuova variante del coronavirus rilevata nel Regno Unito è dal 50% al 74% più contagiosa rispetto ad altri ceppi esistenti, dicono gli esperti. In seguito alla sua comparsa, una cinquantina di stati hanno sospeso gli arrivi di viaggiatori dal Regno Unito nelle ultime settimane. La variante britannica è già stata trovata in diversi paesi, come Canada, Stati Uniti, Portogallo, Francia, Giordania, Corea del Sud e Cile. La Cina, dove il nuovo coronavirus è apparso per la prima volta un anno fa, ha chiuso i suoi confini alla maggior parte dei viaggiatori stranieri alla fine di marzo e ha ridotto drasticamente i suoi collegamenti aerei con il resto del mondo.

