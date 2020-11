Lazio-Udinese 1-3, colpo dei friulani all’Olimpico

L’Udinese batte 3-1 la Lazio nel lunch match della nona giornata di Serie A e si allontana dalle zone calde della classifica. I friulani, nonostante le numerose assenze, gestiscono il primo tempo con ordine contro una Lazio mai pericolosa, passano in vantaggio con Arslan (18′) e poi raddoppiano con Pussetto nei minuti di recupero. Pessimo primo tempo della squadra di Inzaghi e doppio vantaggio degli ospiti che non fa una piega. Al 62′ della ripresa, Musso si distende sull’insidioso diagonale di Immobile ma al 71’ è l’Udinese a passare ancora con l’imparabile stoccata di Forestieri dal centro-destra dell’area. Tre minuti dopo, complice un retropassaggio sbagliato di Jajalo, Musso stende nettamente Immobile: è rigore e all’esecuzione ci pensa lo stesso attaccante napoletano (74’), che realizza di potenza. Ma l’1-3 non riapre un match ormai segnato per una Lazio davvero opaca.

Nona giornata: Sassuolo-Inter 0-3, Benevento-Juventus 1-1, Atalanta-Verona 0-2, Lazio-Udinese 1-3, ore 15 Bologna-Crotone, Milan-Fiorentina, ore 18 Cagliari-Spezia, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30/11 ore 18.30 Torino-Sampdoria, ore 20.45 Genoa-Parma

Classifica: Milan 20, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus 17, Verona 15, Napoli, Atalanta, Lazio 14, Sampdoria, Cagliari, Benevento, Udinese 10, Bologna, Spezia 9, Fiorentina 8, Parma 6, Torino, Genoa 5, Crotone 2

Prossimo turno (decima giornata): sabato 5/12 ore 15 Spezia-Lazio, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Inter-Cagliari; domenica 6/12 ore 12.30 Verona-Cagliari, ore 15 Parma-Benevento, Roma-Sassuolo, Udinese-Atalanta, ore 18 Crotone-Napoli, ore 20.45 Sampdoria-Milan, lunedì 7/11 ore 20.45 Fiorentina-Genoa.

