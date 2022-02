Miss Italia 2021, incoronata la napoletana Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma, 20 anni è Miss Italia 2021. La modella è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati, Zeudi è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish approdando al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. La neo Miss Italia vive a Scampia e a proposito, racconta al Corriere: “Gomorra? Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. E’ una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e vogliono emanciparsi”. Studia Sociologia all’università e ha la passione per il calcio. “Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione – prosegue la 20enne -. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro a ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.

Con Zeudi Di Palma, la Campania conquista il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un’altra campana, Daniela Ferolla, conquistò la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivò in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria. Indipendente e determinata, Zeudi si definisce “una modella con la passione per il calcio”, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell’ambito della moda, diventando imprenditrice. Ama definirsi “movimentata e iperattiva”. Oltre a studiare, lavora in un ufficio e si dedica anche al sociale tramite un’associazione di Scampia. Nella finale, Zeudi ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania). C’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci.

