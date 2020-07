Torino-Genoa 3-0, i granata vedono la salvezza

Vittoria pesantissima per il Torino, che batte 3-0 il Genoa e si porta a 37 punti, otto in più della terz`ultima, il Lecce. La squadra che proprio nel prossimo turno affronterà il Genoa a Marassi in una sfida delicatissima. Decisive le reti di Bremer nel primo tempo su corner di Verdi, il raddoppio di Lukic con un gran destro e lo splendido tris di Belotti nella ripresa. Determinante anche la prestazione di Sirigu, autore di 3-4 parate importanti con la partita in bilico.

Risultati 33esima giornata: Atalanta-Brescia 6-2, Bologna-Napoli 1-1, Milan-Parma 3-1, Sampdoria-Cagliari 3-0, Lecce-Fiorentina 1-3, Roma-Verona 2-1, Sassuolo-Juventus 3-3, Udinese-Lazio 0-0, Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa 3-0, Spal-Inter (ore 21.45).

Classifica: Juventus 77, Atalanta 70, Lazio 69, Inter 68, Roma 57, Milan, Napoli 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno, 34esima giornata. Sabato 18 luglio: Verona-Atalanta (ore 17.15), Cagliari-Sassuolo (ore 19.30), Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).

