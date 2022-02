Toti: lista Toti-Cambiamo appoggerà sindaci del centrodestra

“All’amico Salvini, forse non bene informato dai suoi: la Lista Toti-Cambiamo ha già dichiarato che appoggerà tutti i sindaci del centrodestra. Altri ci stanno ancora pensando. Quanto al tempo pieno degli assessori e all’efficienza per cittadini e imprese, sono pronto a confrontarmi in qualsiasi momento. Come certo saprà, avendo solo 7 assessori in Regione Liguria, tutti hanno numerosissime deleghe. E tutti le onorano col massimo impegno”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it