Trasporto pubblico, in Sicilia gratis forze dell’ordine sui mezzi

“Un provvedimento particolarmente atteso dagli appartenenti alle forze dell’ordine che il governo Schifani ha voluto inserire nella legge di stabilità e che oggi si concretizza con questo decreto. Si tratta di un segno tangibile di riconoscimento da parte della Regione Siciliana nei confronti di tutto il personale che ogni giorno si impegna con dedizione per la difesa della legalità”.

Così, in una nota, l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, nell’annunciare che anche in questo 2023 le forze dell’ordine potranno viaggiare gratuitamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma. Il provvedimento, dettaglia la nota, è valido a partire dal primo marzo e riguarda gli appartenenti a polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, corpo dei vigili del fuoco, corpo forestale, polizia penitenziaria, polizia locale, corpo delle capitanerie di porto e guardia costiera, forze armate dello Stato (esercito, aeronautica militare e marina) e il personale di prefettura incaricato allo svolgimento di attività di polizia e di ordine pubblico.

