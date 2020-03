Adriana Volpe lascia GF Vip dopo la morte del suocero

Adriana Volpe ha abbandonato volontariamente il Grande Fratello Vip dopo la morte del suocero Ernesto Parli. Nel lasciare la casa la conduttrice non ha detto ai suoi coinquilini quale fosse il motivo né la produzione ha aggiunto altro ai “motivi personali” dietro la scelta. “Abbiamo lasciato fuori la famiglia, gli amici e un’Italia spensierata. Io ho fatto di tutto per rimanere qua, per credere a questo messaggio…”, ha detto agli altri inquilini, riferendosi alla scritta che campeggia nello striscione ai suoi piedi, con la frase simbolo della battaglia contro il Coronavirus.

“Perché andrà tutto bene. Sicuramente andrà tutto bene. Ora devo veramente uscire, ho delle cose da mamma e da moglie veramente importanti che devo risolvere”, ha sottolineato. “Siate forti, com’è il motto? Non mollare mai – ha concluso tra le lacrime e gli abbracci – Io non ho mollato, credetemi. Ho fatto tutto quello che potevo fare”. Su Instagram ha scritto: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l`affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

