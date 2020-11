Coronavirus, crescono i nuovi contagiati (37.809). Ricciardi: “Per piegare la curva epidemica serve 1 mese e mezzo”

Sono 37.809 (34.5050 ieri) i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore dove si sono registrati anche 446 (445 ieri) decessi che portato il totale da inizio pandemia a 40.683 morti. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull’emergenza coronavirus. Attualmente in Italia sono positive 499.118 persone, 26.770 più di ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10.586 guariti. Sono stati 234.245, 14361 più di ieri, i tamponi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sale così a 16.951.896 il numero complessivo di quelli effettuati da inizio pandemia Covid-19. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi sono stati identificati 562.010 positivi, mentre grazie alle attività di screening, ne sono stati scoperti 300.671.

Sul fronte ricoveri, negli ospedali se ne contano 24.005 (+749 rispetto a ieri) mentre le persone nelle terapie intensive sono 2515 (+124). In isolamento domiciliare oggi sono 472.598 persone, 25.897 più di ieri. Con 9.934 nuovi casi dei 37.809 registrati oggi in tutta Italia, è sempre la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi positivi nel nostro Paese. Oggi il secondo posto nella triste graduatoria è del Piemonte con 4.878 casi, seguito dalla Campania con 4.508. Oltre i 3mila nuovi positivi l’Emilia Romagna, con 3.297. Nel Lazio i nuovi casi sono 2.699 mentre in Toscana 2.592. Oltre mille nuovi positivi anche in Sicilia (+1.423) e Liguria (+1.127). In tutte le altre regioni ci sono stati meno di mille casi. La regione con il numero più basso di nuovi positivi è il Molise, con 76.

RICCIARDI

Intanto, Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, mette le mani in avanti: “Ci vuole più tempo per appiattire la curva epidemica io non voglio spaventare nessuno ma certamente due settimane sono probabilmente poche per piegare la la curva sicuramente sono insufficienti. Occorre un mese un mese e mezzo”. “L’RT nazionale purtroppo è superiore ad 1, mi pare 1.2-1.3 come media – continua Ricciardi – Dei 21 criteri sono 4-5 i parametri veramente importanti: RT, numero assoluto, numeri positivi sulla popolazione, poi quante persone arrivano al pronto soccorso, arrivano in ospedale e vanno in terapia intensiva”.

E in merito alle Regioni, sottolinea che nessuna è verde ma “dovremo ritornare verdi”, precisando che “in questo momento non c’è nessuna regione che può dichiararsi libera dal rischio di circolazione” del coronavirus. Si è scelto di identificare le fasce con i colori “perché è comprensibile a tutti”, conclude Ricciardi. Il consulente scientifico, tuttavia, continua a sottolineare che “la situazione degli ospedali è drammatica, più o meno in tutta Italia è veramente tragica”. E fa sapere che “già da febbraio abbiamo dovuto annullare 1 milione e 300mila screening oncologici”. “Il problema maggiore – conclude il consulente del ministro – è l’intasamento degli ospedali, dei pronto soccorso ospedale perché di fatto tu assorbi praticamente con la capacità che abbiamo soltanto pazienti tutti i pazienti Covid, delle altre patologie non riusciamo a curare”.

LO SCENARIO PER REGIONE in aggiornamento



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 542 nuovi contagi (6.552 tamponi eseguiti) e 12 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 13.352, di cui: 4.221 a Trieste, 5.121 a Udine, 2.430 a Pordenone e 1.424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 156 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.840. Rimangono 44 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre scendono a 260 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 435, con la seguente suddivisione territoriale: 221 a Trieste, 104 a Udine, 99 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 6.077, i clinicamente guariti 85 e le persone in isolamento 6.451.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che sono stati processati 1.461 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 274 sono risultati positivi e sono decedute 3 persone (1 di Potenza, 1 di Venosa, 1 di Matera). Nella stessa giornata guarite 32 persone (27 di Venosa, 2 di Matera, 1 di Trecchina, 1 di Corleto, 1 di Ginestra) Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 2.204 e di questi 2.088 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 116 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 112.980 tamponi, di cui 108.124 risultati negativi.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano informa che oggi sono stati registrati 7.728 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 946 casi positivi e 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 594.530 test. 7.450 sono i pazienti guariti, mentre 15.629 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA

In Campania nuovo record di positivi al Coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati 4.508 i contagi di cui 4.138 asintomatici e 370 sintomatici. I guariti sono 320, mentre i decessi, tra il 12 ottobre e il 5 novembre e registrati in ritardo, sono 40. A renderlo noto l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagiati dal Covid-19, da inizio epidemia, sale a 78.009 mentre i guariti sono 15.017. I decessi complessivi 796, i tamponi in totale 1.075.201, di cui 23.897 eseguiti ieri. Il report dei posti letto su base regionale registra 590 disponibili in terapia intensiva, dei quali 180 occupati. Per quanto riguarda la degenza ci sono 3.160 posti di cui 1.677 già occupati.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it