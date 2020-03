Coronavirus, governo stanzia 25 miliardi e pensa a rinvio tasse. Pronte altre misure restrittive

Il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta al Parlamento di ulteriore scostamento dal deficit rispetto ai 7,5 miliardi contenuti nel documento già all’esame delle Camere. Via libera dunque ad uno stanziamento di 25 miliardi. Oggi stesso Camera e Senato sono chiamate a votare la Relazione cui i gruppi di maggioranza e opposizione non faranno mancare il loro appoggio. In Consiglio dei Ministri “abbiamo stanziato risorse straordinarie per 25 miliardi”, ha detto il premier, Giuseppe Conte, sottolineando che, il governo non esclude ulteriori misure restrittive come anche chiesto da alcuni governatori del nord Italia. “Non c’è alcuna chiusura da parte del Governo a eventuali misure più restrittive” ha ribadito il premier, spiegando di essere in attesa che la Regione Lombardia formuli nel dettaglio le ulteriori misure che ritiene necessarie. Allo stesso tempo, ha avvertito Conte, “stiamo attenti, non affidiamoci a reazioni e istanze emotive, dobbiamo seguire un percorso, con un comitato tecnico scientifico che ci deve guidare”.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha specificato che “20 miliardi in termini di indebitamento netto, corrispondono a 25 miliardi di stanziamenti”. Il decreto sulle misure economiche per l’emergenza coronavirus sarà varato “venerdì” e sarà da “12 miliardi” ha detto Gualtieri per mutui e tasse sospesi, estensione della cig, aiuti alle imprese e alle famiglie, congedo parentale, voucher per baby sitter e badanti, assunzioni di medici e infermieri. Il ministro ha anche annunciato che “posticiperemo adempimenti fiscali per assicurare sostegno agli autonomi con riduzione del fatturato, potranno essere prodotte sospensioni di versamenti contributivi”. Il titolare dell’Economia, ha detto anche che “L’Unione europea è pronta a fare tutto il necessario, l’unità dell’Europa è una risorsa preziosa e indispensabile”.

