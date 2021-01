Coronavirus, in 24 ore quasi il doppio di vittime. Rt Italia a 1, dato peggiore da 28 novembre. “Variante inglese più infettiva anche tra gli under 18”

Sono 15.378 (ieri 10.800) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 649 (ieri 348) i morti. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus. Da ieri si contano 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi sono 569.161. Di questi, 543.197 si trovano in isolamento domiciliare, 23.395 sono ricoverati con sintomi, 2.569 sono in terapia intensiva : +202 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 135.106 e hanno rivelato un tasso di positività pari a 11,4% con una diminuzione del 2,5%.

Intanto, emerge dalla stima del Bollettino di analisi dati e dinamica evolutiva Covid-19 del PSE-Lab, Politecnico di Milano, curato dal professor Davide Manca che Rt medio in Italia pari a 1, è il dato peggiore dal 28 novembre. “L’indice Rt è superiore a 1 in ben 12 regioni e province autonome”, con un “peggioramento in numerose regioni d’Italia”, rileva il report. Il dato più negativo è quello della Marche, dove l’indice di trasmissione del contagio da coronavirus si attesta a 1.29. Dalla parte opposta della classifica il Piemonte con un valore pari a 0.48. La Lombardia è a 0.95.

Secondo il primario di pediatria al Bambin Gesù di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, “la variante inglese sembrerebbe più infettiva anche tra gli under 18, ma per i dati disponibili non più grave”. Riguardo ai vaccini anti-Covid ai bambini, invece, Alberto Villaniafferma: “Non sono una priorità, ma quando sarà il loro turno sarà bene vaccinarli”.



