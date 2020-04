Coronavirus, meno vittime e ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri. In Lombardia, superati i 12 mila morti

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Lo registra il bollettino del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri, 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri, 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti oggi sono 433 in più rispetto a ieri e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di 2.128 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.497 in Lombardia, 13.552 in Emilia-Romagna, 14.470 in Piemonte, 10.210 in Veneto, 6.496 in Toscana, 3.490 in Liguria, 3.182 nelle Marche, 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella Provincia autonoma di Trento, 2.786 in Puglia, 1.337 in Friuli Venezia Giulia, 2.202 in Sicilia, 1.987 in Abruzzo, 1.566 nella Provincia autonoma di Bolzano, 436 in Umbria, 864 in Sardegna, 844 in Calabria, 562 in Valle d`Aosta, 247 in Basilicata e 215 in Molise.

In Lombardia in particolare, la regione più colpita dal coronavirus, di 8.824 i tamponi effettuati (totale 264.155), di 855 i positivi al Covid-19 (totale 66.236), di 163 i decessi (totale 12.213), mentre diminuiscono di 25 unità i ricoveri in terapia intensiva a 922 e aumentano di 300 i ricoverati non in terapia intensiva, risaliti a 10.342. Raggiungono i 42.759 i dimessi (+417).

