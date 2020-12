Economia cinese dovrebbe superare Usa entro fine decennio

L’economia cinese supererà quella statunitense entro la fine del decennio, secondo uno studio del Centre for Economics and Business Research, cinque anni prima di quanto previsto prima della pandemia di cornonavirus. Secondo le stime del think tank britannico la Cina ha superato abbastanza velocemente la crisi dovuta alla pandemia e dovrebbe crescere del 2% del 2020, di fronte ad una contrazione media globale del 4,4%, la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.

Dal 2000 ad oggi la quota cinese del Pil globale è salita dal 3,6$ al 17,8% del 2019 e nel 2023 dovrebbe superare la soglia dei 12mila dollari di pil pro capite, diventando un Paese ad alto reddito. Tuttavia, gli standard di vita rimarranno più bassi che non negli Stati Uniti o in Europa occidentale, dove il dato di pil procapite supera i 39mila dollari. Infine, la Brexit non dovrebbe condizionare le stime sulla Gran Bretagna come una delle economie più performanti dei prossimi quindici anni.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it