Gp Germania: Marquez è tornato, undicesima vittoria a Sachsenring

Marc Marquez è tornato. Nel suo regno, quello del Sachsenring, per il Gp di Germania, eguaglia Giacomo Agostini e firma l`undicesima vittoria sul tracciato tedesco (una in 125, due in Moto2, le altre in MotoGP). Dopo un anno da incubo, iniziato con l`incidente di Jerez de la Frontera nel luglio 2020 l’ex campione del mondo torna a vedere la luce.

La prevalenza di curve a sinistra ha il suo peso per lo spagnolo che riporta la Honda nelle posizioni di vertice dopo un avvio di stagione a dir poco deludente. Marquez sfrutta in partenza la traiettoria interna in curva 1, prende il comando della gara prima della conclusione del primo giro e non lo lascia più. Alla fine sul podio ci salgono Miguel Oliveira (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha) che allunga in testa al campionato su Zarco, ottavo. Poi Binder e Bagnaia. Rossi chiude quattordicesimo

