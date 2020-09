Il Coronavirus non molla, più contagi ma meno vittime nelle ultime 24 ore. Crescono i ricoverati in terapia intensiva. Speranza: verso mesi difficili

Sono 1.392 (ieri 1350) i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo l’odierno bollettino del ministero della Salute. Mentre i decessi sono 14 (ieri 17). Attualmente i positivi al coronavirus sono 45.489. Di questi, 42.646 si trovano in isolamento domiciliare, 2.604 sono ricoverati con sintomi. Crescono i i ricoverati in terapia intensiva, 239, ieri erano 232. Dall’inizio dell’epidemia i casi totali sono 300.897, 35.738 i decessi e 219.670 le guarigioni (967 più di ieri). Nessuna regione è a zero casi: l’incremento più alto nel Lazio (+238), seguito da Lombardia (+182), Campania (+156) e Veneto (+119).

Per il minstro della Salute, Roberto Speranza, “la situazione dei contagi è peggiorata in maniera significativa da agosto, in particolare in alcuni Paesi, penso alla Francia, ma anche Germania, Olanda, Gran Bretagna. L’Italia, dicono i numeri, è messa leggermente meglio, ma abbiamo davanti messi difficili. Bisogna vedere come reggiamo”. In sostanza, “il virus ancora circola e le misure sono l’unica vera chiave. Perchè questa è una fase di resistenza: arriveranno vaccini e cure. Bisogna vedere come reggiamo in questi mesi”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 182 i nuovi pazienti positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 14.808 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi casi, 26 sono considerati ‘debolmente positivi’ e 21 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologico. I decessi sono stati 2, con il totale che sale a 16.925 da febbraio. Leggero il calo dei ricoverati in terapia intensiva, dove sono occupati 34 letti (-2 da ieri), ma aumento degli ospedalizzati negli altri reparti: sono 294 le persone ricoverate, 11 in più da ieri. Crescono i guariti dimessi: 229 in più nell’ultima giornata, con il totale da inizio emergenza sanitaria che sale a 79.078 persone, di cui 1.475 dimessi e 77.603 guariti.

PIEMONTE

Sono 84 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte, di cui 64 asintomatici. Lo ha rilevato l’Unità di crisi regionale, che ha registrato una vittima positiva al virus. In crescita il numero di guariti: 40 in tutto, ma anche il numero di ricoverati in ospedale +21 rispetto a ieri (in tutto sono 164, di cui 7 interapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 2222. Prosegue poi lo screening tra gli allievi e gli operatori delle scuole: sono 767 le persone che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi del coronavirus. Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 24.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 711 (7 più di ieri). Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 21 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 14 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.404: 1.578 a Trieste, 1.440 a Udine, 987 a Pordenone e 385 a Gorizia, alle quali si aggiungono 14 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.343, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 677. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

TRENTINO ALTO ADIGE

Sale di 25 nuovi casi, tra cui un minorenne, la lista dei positivi al Covid-19 in Trentino. Lo comunica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel bollettino riferito alla giornata di ieri. Dei casi nuovi, 5 presentano sintomi. Fra gli asintomatici – una ventina in tutto – ci sono anche 8 casi riferiti ai cluster su cui da giorni è impegnata l’equipe di esperti. Sul fronte delle cure ospedaliere, sono 13 i pazienti, nessuno in rianimazione. Sono stati effettuati 999 tamponi, tutti all’ospedale Santa Chiara di Trento. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.005 tamponi. Sono stati registrati 8 nuovi casi positivi. Sale da 16 a 20 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre in terapia intensiva resta confermato un ricovero. Sono 1.640 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 54 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

VENETO

Il Veneto registra 119 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore e tre vittime, un dato che porta il numero complessivo dei morti a 2.165. Il dato totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia tocca quota 26.004. Lo afferma il bollettino della Regione. Torna a salire il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, 7.400 (+506), e così pure il numero dei ricoverati con Covid, 195 (+12), e dei pazienti in terapia intensiva, 20 (+1). Le persone attualmente positive sono 3.143 (+50).

LIGURIA

In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 105 nuovi casi di Coronavirus e una vittima. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2.642 tamponi. A perdere la vita è stato un uomo di 91 anni ricoverato all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Tra i 105 nuovi casi, 59 sono stati rilevati nella provincia di La Spezia e altri 36 in quella di Genova. Al momento in tutto il territorio regionale sono 165 le persone ricoverate in ospedale, 5 più di ieri, di cui 17 in terapia intensiva, mentre sono 2875 quelle positive e 2.116 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

EMILIA ROMAGNA

Nelle ultime 24 ore sono 56 i nuovi casi, di cui 20 asintomatici, su 9.791 tamponi. Ma c’è un altro decesso, un uomo di 90 anni della provincia di Piacenza. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.633 (15 In più di quelli registrati ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 4.426, due in meno rispetto a ieri. Sono 22 (-1 rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva, 185 (+18) i ricoverati negli altri reparti covid. Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.400 (+39 rispetto a ieri). Dei 56 nuovi casi, informa il bollettino regionale, 26 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 26 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono sette i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, mentre il numero di casi di rientro da altre regioni è 5. L’età mediana dei nuovi positivi di oggi è 43 anni. Su 20 nuovi asintomatici, otto sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, otto attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla regione, quattro grazie agli screening sierologici. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (14) e Reggio Emilia (13). A Bologna e provincia sono 14 i nuovi casi positivi: 11 riguardano focolai già noti di origine familiare, tre sono sporadici. Sul totale, tre sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, due sono rientri dall’estero (Venezuela), due da altre regioni (Veneto e Sardegna), mentre sette hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi.

TOSCANA

In Toscana sono 13.970 i casi di positività, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età mediana dei 74 casi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 19% tra 26 e 40 anni, il 44% tra 41 e 65 anni, il 15% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 14% pauci-sintomatico. Delle 74 positività odierne, 2 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.760 (69,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 686.702, 5.632 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.058, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 119 (2 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi, secondo i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale.

LAZIO

Salgono i casi di contagi da coronavirus nel Lazio. Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, la videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio – ha spiegato D’Amato – si registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro i decessi. Numeri – ha detto l’assessore – che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster familiari. Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione. E’ fortemente monitorata la zona del sud pontino”. “Sono operativi presso gli scali di Fiumicino e Ciampino i test per gli arrivi da Parigi e altre zone della Francia. Stamani – ha spiegato l’assessore regionale D’Amato – è stato fatto un punto sulle vaccinazioni antinfluenzali, dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi alle Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 6, Asl di Viterbo e Asl di Latina. Obiettivo è quello di vaccinare 2,4 milioni di cittadini. Sarà attivo a partire da domani presso l’ospedale Sant’Eugenio il nuovo drive-in pediatrico nella fascia di età compresa tra 0-6 anni in collegamento con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù punto di riferimento per tutte le attività pediatriche. Un percorso protetto dedicato ai bambini con accesso presso il centro prelievi da viale Rhodesia”.

Scendendo nel dettaglio del territorio attraverso le Asl, nella Roma 1 “sono 47 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno dall’India e uno dalla Romania. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 70 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono i casi di rientro due dalla Spagna e uno dalla Romania. Trentuno sono i contatti di casi già noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 24 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre dall’Abruzzo e uno dalla Toscana. Tredici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro dalla Puglia e nove sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dall’Ucraina. Dodici i contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. “Nelle province – dice D’Amato – si registrano 54 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono trenta i casi e si tratta di cinque casi con link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Tredici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e tre i casi di rientro dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano quattordici casi e si tratta di tredici casi con link al cluster di una RSA dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registra un caso e si tratta di un caso individuato in accesso al pronto soccorso”.

MARCHE

Nelle ultime 24ore rilevati nelle Marche 18 nuovi positivi: otto in provincia di Ancona, sei in quella di Pesaro Urbino, due in provincia di Ascoli Piceno e due provenienti da fuori regione. I casi, fa sapere il Gores, comprendono due rientri dall’estero (Albania e Pakistan), otto contatti in ambito domestico, un soggetto sintomatico, sei contatti stretti di casi positivi e uno è in fase di verifica. Nell’ultima giornata sono stati analizzati 1.081 tamponi: 686 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti.

ABRUZZO

Diciotto nuovi positivi al Covid 19 in Abruzzo e nessun decesso nell’ultimo report regionale. In particolare sono complessivamente 4227 i casi positivi al Covid 19 registrati in regione dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18 nuovi casi di età compresa tra 16 e 79 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 475. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3010 guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2990 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). I positivi in Abruzzo sono 742 (+13 rispetto a ieri, mentre dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 187204 test (+1122 rispetto a ieri). 54 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 683 (+7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 596 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 998 in provincia di Chieti (+5), 1811 in provincia di Pescara (+6), 783 in provincia di Teramo (+5), 33 fuori regione (+2) e 6 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto delle verifiche di residenza, i positivi di oggi sono residenti in provincia di Chieti (5), Pescara (6), Teramo (5) e fuori regione (2).

MOLISE

In Molise i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 2 (ieri erano stati 31), il totale dei casi da inizio pandemia è di 620. Oggi non si registrano nuove vittime, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 23. I ricoverati con sintomi sono 5 (nessuna differenza rispetto a ieri), di cui in terapia intensiva uno (nessuna differenza rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare 125 (differenza rispetto a ieri -1). Il totale degli attualmente positivi è 131 e i dimessi guariti sono 466. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 580, mentre i casi identificati da attività di screening sono 40. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 202 (ieri erano 257, differenza -55), il totale dei casi testati è di 38.579, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 40.000.

BASILICATA

Sono 14 i nuovi casi di contagio rilevati in Basilicata su un totale di 577 tamponi processati ieri. Salgono a 11 (+3) le persone ricoverate: dieci nei reparti di malattie infettive e una in terapia intensiva. Nel bollettino regionale, in cui si conteggiano esclusivamente i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 106 gli attuali positivi (+14) mentre sono 28 le persone decedute e sono 391 i guariti. Conteggiati a parte altri due lucani (uno in isolamento nel Lazio con tampone eseguito in Basilicata; l’altro in isolamento in Basilicata con positività diagnosticata in Puglia), gli stranieri e i residenti in altre regioni. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 67.504 tamponi, di cui 66.818 risultati negativi.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 4.516 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 67 nuovi casi positivi: 34 in provincia di Bari, 6 in provincia Barletta Andria Trani, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. E` stato registrato 1 decesso nella provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 381.476 test, 4371 sono i pazienti guariti, 2190 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.142, così suddivisi: 2.780 nella Provincia di Bari; 586 nella Provincia di Bat; 761 nella Provincia di Brindisi; 1.692 nella provincia di Foggia; 765 nella Provincia di Lecce; 503 nella provincia di Taranto; 54 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl – assicura le regione – hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

In Campania 156 positivi al Covid-19, zero decessi e 98 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.659 mentre i decessi restano 457. Il totale delle persone guarite è 5.247 mentre i tamponi effettuati sono 548.330 di cui 4.310 eseguiti nella giornata di ieri.

CALABRIA

Tornano a salire, confermando l’andamento altalenante degli ultimi giorni, i positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 24 (ieri erano 12) a fronte di 1.531 tamponi processati (920 ieri). I casi attivi salgono dunque a a 490, 22 più di ieri per effetto di due nuove guarigioni che portano il totale a 1.280. I positivi complessivi dall’inizio della pandemia sono 1.868 a fronte di 186.032 tamponi fatti sino ad ora. Dei casi attivi, 4 sono in terapia intensiva, 29 ricoverati in reparto (-1) e 457 in isolamento domiciliare. Le vittime sono 98. Lo riferisce il bollettino della Regione.

SICILIA

Sono 108 i nuovi casi di positività al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 2390 positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva e 2.151 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.145 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 7008. C’è una vittima in più che porta a 300 i morti del virus dall’inizio dell’epidemia nell’isola.

SARDEGNA

Sono 3.356 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 53 nuovi casi, 31 rilevati attraverso attività di screening e 22 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 143 in tutto. In totale sono stati eseguiti 173.660 tamponi, con un incremento di 2.183 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 96 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 21 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.606. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.483 (+44) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.356 casi positivi complessivamente accertati, 536 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 333 (+8) nel Sud Sardegna, 238 (+7) a Oristano, 360 (+22) a Nuoro, 1.889 (+11) a Sassari.

