Il coronavirus non si arresta, aumentano i nuovi positivi e le vittime. Governo pensa a una Italia “rossa” nei giorni delle festività

Sono 17.572 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 680 decessi. Un dato, quest’ultimo che porta a 66.537 il numero dei morti nel nostro Paese da inizio Pandemia. Ieri, i nuovi casi erano 14.844 e le vittime 846. Continuano a calare (oggi sono -17.607) i numeri degli attuali positivi che oggi sono 645.706. Salgono di 34.495 i dimessi/guariti. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss.

Ci sono 26.807 persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, 445 meno di ieri. Nelle terapie intensive sono ricoverate 2926 persone, 77 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 191 gli ingressi in terapia intensiva (ieri 199). In isolamento domiciliare si trovano oggi 615.883 (-17085 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 199.489 tamponi (+ 35.088 rispetto a ieri che erano 164.431) con un tasso di positività di 8,7% (-0,4%). Complessivamente da inizio pandemia sono stati effettuati 24.683.230 tamponi. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.817), la Lombardia (2.994), l’Emilia Romagna (1.238), il Lazio (1.220) e il Piemonte (1.215).

GOVERNO EVOCA ZONA ROSSA

Il governo è orientato ad assumere “misure più dure e restrittive” per contrastare i contagi dal Covid in Italia sotto Natale, tra le quali non si esclude una “zona rossa” per tutto il Paese nei giorni delle festività. È questa la posizione, a quanto si apprende, che i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza hanno rappresentato alle Regioni nel corso della riunione di questa mattina. Si è trattato, si spiega, di un giro di opinioni, nel quale le Regioni non sono entrate nel merito delle possibili nuove chiusure, nè espresso una contrarietà, ma hanno ribadito al governo l’importanza del tema ristori, assicurando automatisti e puntualità. I ministri hanno evocato la possibile estensione della “zona rossa” a tutta l’Italia, ma rimandando le decisioni al vertice tra Conte e i capi delegazione. Sulle nuove misure per le feste di Natale Governo e Regioni torneranno a riunirsi domani pomeriggio dopo la Stato-Regioni, con la partecipazione anche di Anci e Upi.

LO SCENARIO PER REGIONE



LOMBARDIA

Sono 2.994 le nuove positività al coronavirus registrate oggi in Lombardia. Il numero dei tamponi effettuati è 37.605 (7,9% il rapporto tamponi/positivo). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-27) e nei reparti (-50). I guariti/dimessi sono 9.045. Si registrano 106 decessi, il cui totale è ora 24.097 nella regione.

VALLE D’AOSTA

Sono 38 i nuovi casi di positività rilevati oggi in Valle d’Aosta a fronte di 629 tamponi eseguiti. Sono 4 invece i nuovi decessi registrati, che portano il numero totale delle vittime a 360 dall’inizio della pandemia. I guariti di oggi sono 38. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.215 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nella regione, pari al 6,9 % dei 17.493 tamponi eseguiti. Dei 1.215 nuovi casi, gli asintomatici sono 558, pari al 45,9%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 188.387. I ricoverati in terapia intensiva sono 257 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.698 (- 63 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 44.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.801.939 (+ 17.493 rispetto a ieri), di cui 865.616 risultati negativi. Si registrano anche 89 decessi.

PROVINCIA DI BOLZANO

Undici decessi e 285 nuovi casi positivi: è sempre pesante il bilancio della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le vittime sono in totale 668. Le nuove infezioni sono state accertate sulla base della valutazione di 2.541 tamponi Pcr, 519 dei quali nuovi test. Il numero delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora di 27.225. Ai dati quotidiani vanno aggiunti altri 103 positivi accertati sulla base di 3.383 test antigenici eseguiti ieri. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 22 in reparti di terapia intensiva, 203 nei normali reparti ospedalieri, 145 nelle strutture private convenzionate e 26 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.894, mentre i guariti sono 15.903 (250 in più rispetto ad ieri) ai quali si aggiungono 1.462 persone (2 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

VENETO

Sono 77 i morti legati al covid nelle ultime 24 ore in Veneto: in totale i decessi sono 5.069. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel quotidiano punto stampa sul covid. Sono 200.607 i positivi da inizio pandemia: più di 200mila con i 3.817 delle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 94.225. I ricoverati sono 2.945, in terapia intensiva 372, uno in meno di ieri.

LIGURIA

Sono altri 11 i decessi di persone positive al coronavirus registrati dall’ultimo bollettino diffuso dalla regione Liguria. Si tratta di uomini e donne tra i 56 e 92 anni, morti tra il 3 dicembre e oggi. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 2.705. Scende il numero dei ricoverati: ad oggi ci sono 826 pazienti covid negli ospedali liguri, 13 in meno di ieri. Di questi, 71 sono in terapia intensiva. Sono invece 275 i nuovi positivi; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.672 tamponi molecolari, 660.289 da inizio emergenza. Effettuati in un giorno anche 2.916 tamponi antigienici rapidi, 120.854 dal 2 novembre scorso.

EMILIA – ROMAGNA

“Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 148.974 casi di positività, 1.238 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.567 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ancora, arrivando al 7 percento”. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza: “Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.946 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 79.151. Purtroppo, si registrano 78 nuovi decessi”.

TOSCANA

Sono 489 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 113.610 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 489 casi odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,8% e raggiungono quota 95.290 (83,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.746.053, 12.190 in più rispetto a ieri, di cui il 4% positivo. Sono invece 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.569 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.303 (67 in meno rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (12 in meno). Oggi si registrano 47 nuovi decessi: 22 uomini e 25 donne con un’età media di 81,3 anni. Complessivamente, 13.732 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.162 in meno rispetto a ieri, meno 7,8%). Sono 27.065 (630 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 8.617, Nord Ovest 13.981, Sud Est 4.467). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.303 (67 in meno rispetto a ieri, meno 4,9%), 202 in terapia intensiva (12 in meno rispetto a ieri, meno 5,6%). Le persone complessivamente guarite sono 95.290 (1.671 in più rispetto a ieri, più 1,8%): 436 persone clinicamente guarite (23 in più rispetto a ieri, più 5,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 94.854 (1.648 in più rispetto a ieri, più 1,8%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Infine, sono 3.285 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

MARCHE

Sono 480 i positivi al coronavirus nelle Marche sulla base di 1.914 tamponi molecolari. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati invece 2.025 test con riscontro di 62 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.960 tamponi: 3.939 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2025 nello screening con percorso Antigenico) e 3.021 nel percorso guariti. I contagiati comprendono 68 soggetti sintomatici. Inoltre ci sono contatti in setting domestico (96), contatti stretti di casi positivi (144), in setting lavorativo (28), in ambienti di vita/socialità (21), in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12), screening percorso sanitario (17) e un rientro dall’estero. Per altri 88 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Positivi al Covid 19 in costante calo e induci di contagio più bassi in Abruzzo con 257 nuovi casi su 4309 tamponi effettuati ma resta alto il numero dei morti con 12 decessi. In particolare sono complessivamente 32630 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 257 nuovi casi di età compresa tra 2 e 94 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1084 (di età compresa tra 62 e 87 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo). Del totale di oggi 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 17560 guariti (+724 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 13986 (-481 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 471645 test (+4309 rispetto a ieri). 599 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 56 (-3 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 13331 (-476 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 10432 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 6351 in provincia di Chieti (+76), 6629 in provincia di Pescara (+72), 8793 in provincia di Teramo (+57), 267 fuori regione (invariato) e 158 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

UMBRIA

Sono 169 i nuovi casi di positività rilevati oggi in Umbria a fronte di 3.161 tamponi eseguiti. Scende ancora il numero degli attualmente positivi che passa da 4.560 di ieri a 4.323. Sono 6 invece i nuovi decessi registrati che fanno salire il numero totale delle vittime a 541. Lo rende noto la Regione nell’aggiornamento quotidiano dei dati pubblicato sul sito.

LAZIO

Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio si registrano 1.220 casi positivi (+61), 40 decessi (-43) e record di guariti +4.134. Dunque aumentano i casi ma calano i ricoveri e le terapie intensive. Roma resta sotto i 600 casi. I dati sono stati comunicati dalla Regione Lazio.

BASILICATA

La task force regionale comunica che ieri, 15 dicembre, in Basilicata sono stati processati 1.405 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 107 (e fra questi 95 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. I guariti residenti in Basilicata sono 216. Non sono stati registrati decessi. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.854 di cui 5.745 in isolamento domiciliare. Sono 3.328 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 209 quelle decedute (a cui si aggiungono 3 deceduti in Basilicata ma residenti in altre regioni). Sono 109 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva, 25 in Pneumologia e 8 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 20 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 169.810 tamponi, di cui 158.089 risultati negativi.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati oggi 10.188 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono 1.388 casi positivi: 547 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 219 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 242 in provincia di Foggia, 142 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 44 decessi: 16 in provincia di Bari, 15 in provincia Barletta-Andria-Trani, uno in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 920.849 test, 21.132 sono i pazienti guariti, 52.850 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 900 positivi al Coronavirus, 2.904 guariti e 34 decessi, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 815 e i sintomatici 85. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale.

Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 176.600, i morti sono 2.424 e le guarigioni 85.972. I tamponi processati complessivamente 1.844.983 di cui 14.757 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 124 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.701 occupati.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 390.145 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 404.395 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 20.331 (+194 rispetto a ieri), quelle negative 369.814”. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza.

SICILIA

Sono 1065 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia scoperti nelle ultime 24 ore su 9974 tamponi effettuati. Sono invece 29 i morti e 1829 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola al momento ci sono 35176 positivi al Coronavirus – 793 in meno rispetto a ieri – e di questi 1188 sono ricoverati in regime ordinario, 183 in Terapia intensiva e 33805 in isolamento domiciliare.

SARDEGNA

Giornata nera sul fronte covid per la Sardegna. L’ultimo bollettino dell’unità di crisi regionale registra 23 decessi e 405 nuovi contagi. Tra le vittime, sette erano residenti della provincia di Sassari, cinque della città metropolitana di Cagliari, cinque del sud Sardegna, tre della provincia di Nuoro, tre di quella di Oristano. Dall’inizio dell’emergenza, sono 27.142 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati nell’isola, 623 i decessi totali. Finora sono stati eseguiti 432.157 tamponi con un incremento di 5.601 test. Sono invece 550 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-20 rispetto al dato di ieri), mentre è di 57 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.877. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 10.819 (+224) pazienti guariti, più altri 216 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 27.142 casi positivi complessivamente accertati, 5.894 (+112) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 4.261 (+44) nel sud Sardegna, 2.153 (+37) a Oristano, 5.416 (+144) a Nuoro, 9.418 (+68) a Sassari.

