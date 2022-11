La Lazio vince il derby 1-0, decide Felipe Anderson

La Lazio “viola” l’Olimpico, batte la Roma in trasferta nel derby 1-0 e scavalca i giallorossi agganciando l’Atalanta al terzo posto in classifica. In avvio pericolosa la Roma: ci provano Abraham e Zaniolo. La sblocca Felipe Anderson, che sfrutta il grave errore di Ibanez. Traversa di Zaniolo al 33′. Infortunio muscolare per Pellegrini (dentro Volpato), Felipe Anderson sfiora la doppietta. Nervosismo nel finale con un recupero di dieci minuti.

13^ Giornata Udinese-Lecce 1-1, Empoli-Sassuolo 1-0; Salernitana-Cremonese 2-2 Atalanta-Napoli 1-2, Milan-Spezia 2-1; Bologna-Torino 2-1, Monza-Verona 2-0; Sampdoria-Fiorentina 0-2, Roma-Lazio 0-1, ore 20.45 Juventus-Inter

Classifica: Napoli 35, Milan 29, Atalanta, Lazio 27, Roma 25, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino, Salernitana 17, Bologna, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia, Lecce 9, Sampdoria, Cremonese 6, Verona 5.

14^ Giornata martedì 8 novembre 18:30 Napoli-Empoli, ore 20.45 Spezia-Udinese, ore 20.45 Cremonese-Milan; mercoledì 9 novembre ore 18.30 Lecce-Atalanta, Sassuolo-Roma, ore 20.45 Fiorentina-Salernitana; Inter-Bologna, Torino-Sampdoria, giovedì 10 novembre, ore 18:30 Verona-Juventus, ore 20.45 Lazio-Monza

