Sicilia, Urso a Schifani: verso soluzione per lavoratori Almaviva

“Ho assicurato al presidente della Regione Sicilia Schifani che stiamo avviando a soluzione il tema della continuità produttiva per i lavoratori Almaviva, così come le procedure per garantire il polo industriale di Priolo e il rilancio di Termini Imerese”. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, con un tweet al termine di una riunione al Ministero con il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Nel corso della riunione, viene fatto sapere in una nota congiunta, il ministro Urso ha assicurato al Presidente Schifani che il Ministero sta avviando a soluzione il tema della continuità produttiva per i lavoratori Almaviva. Sono state fornite rassicurazioni sulle procedure per garantire la continuità del polo industriale di Priolo.

Sul rilancio dello stabilimento di Termini Imerese e le relative procedure per il contratto di sviluppo, Urso ha dichiarato che a breve sarà convocato l’apposito tavolo con tutte le forze sociali e con gli enti locali. Il ministro Urso e il presidente Schifani hanno infine espresso la convinzione che anche le Terme di Sciacca e di Acireale possono tornare a essere poli di sviluppo per il territorio.

