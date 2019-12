Sprangate e lancio di bottiglie, scontri a Cagliari-Lazio

Violenti scontri a Bonaria, alla periferia di Cagliari, alla vigilia della partita di serie A tra Cagliari e Lazio. Lancio di bottiglie e tafferugli tra i tifosi delle due squadre. In particolare, sono sei i tifosi della Lazio aggrediti a Cagliari, in via Milano, poco distante della Sardegna Arena, dove stasera si gioca Cagliari-Lazio. Appena scesi da un taxi i supporter biancocelesti hanno trovato ad attenderli un gruppo di tifosi del Cagliari armati di cinghie. L’aggressione è durata pochissimi minuti, poi i cagliaritani sono scappati.

A chiamare le forze dell’ordine è stato un passante. I tifosi laziali, da quanto si apprende, non hanno fornito alcuna indicazione agli agenti delle Volanti e della Digos. Dei sei, uno ha riportato una ferita ad un orecchio, ma non ha voluto esser accompagnato al Pronto Soccorso. Gli investigatori non escludono che gruppi delle due tifoserie si fossero dati appuntamento prima della gara o che qualcuno abbia avvertito gli ultras del Cagliari dell’arrivo del gruppetto di laziali in prossimità dello stadio. Dalle poche immagini dello scontro non è stato possibile finora alcun riconoscimento. Le immagini sono state diffuse da Mario Bonamici che le ha postate sui social.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it