Ci sono più dipendenti pubblici in Val d’Aosta che Campania

“La quota piu’ alta di dipendenti pubblici e’ presente in Valle d’Aosta e a Trento e Bolzano/Bozen (le uniche realta’ con piu’ di 7 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti), la piu’ bassa in Lombardia (3,8), Veneto (4,3), Campania e Puglia (4,2)”. Lo afferma il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, presentando i dati del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2017 attraverso i quali, dice, e’ possibile “sfatare qualche luogo comune”. Al 31 dicembre 2017 sono state censite 12.848 istituzioni pubbliche, presso le quali prestano servizio 3.516.461 unità di personale, di cui 3.321.605 dipendenti (pari al 94,5% del totale). Il restante 5,5% del personale in servizio – circa 195mila unità – è rappresentato da personale non dipendente, ovvero occupato con altre forme contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, altri atipici e temporanei). Sempre secondo l’Istat, considerando la distribuzione del personale in servizio nella Pubblica amministrazione, oltre la metà di quello dipendente (54,6%) è concentrato nell’Amministrazione centrale, che comprende, tra gli altri, il personale delle scuole statali e delle forze armate e di sicurezza. Il 19,8% dei dipendenti pubblici è occupato nelle Aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale, l’11,3% nei Comuni (i quali rappresentano quasi i due terzi delle istituzioni pubbliche). Le altre forme giuridiche assorbono il restante 14,4% di dipendenti.

