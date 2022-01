Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari 1-0. Ai quarti c’è la Juve

Il Sassuolo batte di misura (1-0) il Cagliari e si qualifica per i quarti di Coppa Italia dove affronteranno la Juve. In avvio pericolosi Scamacca e Dalbert, poi Harroui dopo il quarto d’ora firma il gol che vale il passaggio del turno. Prima dell’intervallo Raspadori colpisce un palo esterno, mentre all’ora di gioco Pavoletti sigla il pari ma il Var annulla per offside. Il Sassuolo difende l’1-0 e passa.

Ottavi di finale Inter – Empoli: 19 gennaio, ore 21 Roma – Lecce: 20 gennaio, ore 21

Quarti di finale: 9 febbraio 2022 (Fiorentina-Atalanta, Milan-Lazio, Juventus-Sassuolo)

Semifinali d’andata: 2 marzo 2022 Semifinali di ritorno: 20 aprile 2022 Finale: 11 maggio 2022

