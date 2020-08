Coronavirus, continuano a calare i contagi. L’infettivologo: vaccinarsi quanto prima contro l’influenza

Masismo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive ed è professore all`Università di Milano

Sono 878 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2, in Italia in 24 ore (ieri 953) il cui totale è salito a 261.174. E’ quanto riporta l’odierno bollettino del ministero della Salute e dell`Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i tamponi effettuati ieri sono stati 72.341. I morti sono stati 4 (come ieri), sempre in 24 ore, portando il totale a 35.445. Ci sono poi 1.058 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 66 sono in terapia intensiva mentre 18.590 persone sono in isolamento domiciliare. Continuano a crescere gli attualmente positivi: +519, per un totale di 19.714. I dimessi/guariti sono invece aumentati di 353, a 206.015. Mentre 8.125.892 è il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio dell’epidemia, +72.341 da ieri, 4.819.124 i casi testati. Le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (143), Campania (138), Veneto (119), Lombardia (119), Emilia Romagna (65), Piemonte (57), Puglia (49), Sardegna e Toscana (34). Registra zero casi soltanto il Molise.

E’ opportuno “vaccinarsi il prima possibile, in autunno, contro l`influenza e le infezioni da Pneumococco. Comunque con questo virus siamo destinati a convivere e dobbiamo fare del nostro meglio per star fuori dai guai”. Lo afferma Masismo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive ed è professore all`Università di Milano, in una intervista al Corriere della Sera. Tra gli studi pubblicati dal gruppo diretto da Galli ve ne è uno che “evidenzia la relazione fra l`infezione da Sars-CoV-2 e certe vaccinazioni, come quella anti-Pneumococco”, spiega il professore. “E’ uno studio pubblicato sulla rivista Vaccine da cui emerge un dato importante: si infetta di più con il Sars-CoV-2 chi non è vaccinato contro il virus dell`influenza o lo Pneumococco (batterio che causa polmoniti, ndr). Viceversa sembrano più protetti i vaccinati. E’ vero che chi si vaccina, in genere è più attento alla salute e anche alle regole di prevenzione contro il Covid, ma l`osservazione è interessante”.

Galli fa un’analisi non allarmista dell’attuale situazione epidemiologica: “Rispetto alla prima grande ondata non c`è nulla di paragonabile: c`è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”, afferma. “I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani (ed è ovvio visto che i tamponi si fanno soprattuttoaloro!) che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus alla vecchia zia, per dire. Ma non vanno demonizzati. Alla fine la riapertura delle discoteche ha significato per loro, confinati per mesi dal lockdown, una sorta di liberi tutti. Adesso bisogna correre ai ripari, magari con quarantene fatte con intelligenza, non con piglio burocratico”. Su un piano più personale, “quando voglio prendermi un momento di pausa – confida Galli – mi dedico alla scrittura di un romanzo di fantascienza. Non ho pensato a un instant book sul coronavirus, che mi hanno chiesto, e nemmeno mi lascio attrarre dalle sirene della politica”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

nuovi casi di coronavirus sono 119 (di cui 23 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico), nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.857. I tamponi effettuati sono stati 9.879, totale complessivo 1.501.157; i guariti/dimessi sono 75.901 (+196), di cui 1.265 dimessi e 74.636 guariti; i ricoverati in terapia intensiva 15 (=); i ricoverati non in terapia intensiva 158 (+5).

PIEMONTE

In Piemonte i casi di coronavirus sono 32.440, + 57 rispetto a ieri, di cui 42 asintomatici. Dei 57 casi, 29 derivano da screening, 25 sono contatti di caso, 3 con indagine in corso. I casi importati sono 29 su 57. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, sono così suddivisi su base provinciale: 4149 Alessandria, 1912 Asti, 1067 Biella, 3059 Cuneo, 2928 Novara, 16.237 Torino, 1476 Vercelli, 1168 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 281 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 163 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 79 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1057. I tamponi diagnostici finora processati sono 564.368 di cui 312.489 risultati negativi.

Oggi l`Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.616 (+9 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3318 (+3) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2522 (+2) Cuneo, 2381 (+0) Novara, 13.679 (+4) Torino, 1119 (+0) Vercelli, 980 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 530 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. I decessi in Piemonte rimangono 4143, nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione, (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente – ricorda la Regione – comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale rimane quindi di 4143 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1833 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

ALTO ADIGE

“I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 590 tamponi. Sono stati registrati 9 nuovi casi positivi”. Lo comunica la Provincia autonoma di Bolzano. “A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 131.107 tamponi su 69.465 persone. Le persone attualmente positive sono 2.893. Sono sette i pazienti Covid ricoverati nelle normali strutture ospedaliere, 12 in isolamento nella struttura di Colle Isarco mentre una sola persona si trova in terapia intensiva. Non si è registrato nessun decesso, il numero delle vittime rimane stabile a 292”.

VENETO

Il numero dei tamponi positivi continua a salire in Veneto. Sono 119 in più nelle ultime 24 ore, passando da 22.071 a 22.190. Registrati 3 decessi in più con il totale che da quota 2.104 va a 2.107. I casi attualmente positivi sono cresciuti di 71 unità, passando da 2048 a 2.119. I negativizzati virologici sono attualmente 17.964 contro i 17.919 di ieri (+45).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 309 (7 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 13 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 9 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.651: 1.455 a Trieste, 1.144 a Udine, 803 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono 7 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.994, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 283. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.094 casi di positività, 65 in più rispetto a ieri, di cui 33 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati ieri – sottolinea la Regione – è tra i più alti in Emilia-Romagna dall`inizio dell`emergenza sanitaria: oltre 11mila. Dei 65 nuovi casi, 36 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 30 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 17 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 7. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 31 anni. Su 33 nuovi asintomatici, 11 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 19 grazie all`attività di contact tracing mentre 2 casi sono emersi dai test pre-ricovero e 1 non è ancora noto. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Ravenna (16) e Modena (11).

A Ravenna e provincia su 16 nuovi positivi, di cui 13 già in isolamento al momento del tampone, 11 fanno riferimento a pazienti che hanno frequentato le discoteche della zona o a loro contatti stretti. Dei casi rimanenti, due sono stati individuati a seguito di test sierologici positivi (uno eseguito spontaneamente, l`altro perché categoria a rischio) e uno per presenza di sintomi. In provincia di Modena su 11 casi positivi, 3 sono persone di ritorno dalla Sardegna, 3 sono stati individuati grazie ai test al rientro dall`estero (Spagna, Croazia e Albania i paesi coinvolti) mentre 5 sono riferiti al tracciamento di contatti stretti riferiti a casi già noti. I tamponi effettuati ieri sono 11.052, per un totale di 843.153. A questi si aggiungono anche 1.554 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.189 (50 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutta l`Emilia-Romagna. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.094 (+45 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi.

Calano a 5 (-3) i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 90 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+8 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 24.447 (+13 rispetto a ieri): 26 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all`infezione, e 24.421 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.747 a Piacenza (+1, nessun sintomatico), 3.890 a Parma (+5, di cui 3 sintomatici), 5.328 a Reggio Emilia (+8, di cui 5 sintomatici), 4.319 a Modena (+11, di cui 8 sintomatici), 5.560 a Bologna (+5, di cui 1 sintomatico), 459 casi a Imola (invariato), 1.178 a Ferrara (+7, di cui 2 sintomatici), 1.299 a Ravenna (+16, di cui 5 sintomatici), 1.037 a Forlì (+4, di cui 3 sintomatici), 893 a Cesena (+7, di cui 5 sintomatici) e 2.384 a Rimini (+1, nessun sintomatico). Rispetto ai precedenti aggiornamenti – precisa la Regione Emilia Romagna – sono stati eliminati 2 casi (1 da Parma e 1 da Forlì), in quanto doppio inserimento del medesimo paziente con dati anagrafici non corretti.

LIGURIA

In Liguria sono 12 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 1562 tamponi. Tra i nuovi positivi, tre persone avevano avuto contatti con casi confermati e altre due erano tornate da viaggi all’estero. Al momento in tutto il territorio regionale sono 24 le persone ricoverate in ospedale, due più di ieri, nessuna delle quali in terapia intensiva, mentre sono 1267 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

TOSCANA

In Toscana sono 11.253 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (14 identificati in corso di tracciamento e 20 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 34 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 23% lieve. Delle 34 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 5 per motivi di vacanza (1 Spagna, 2 Malta, 1 Germania), 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna), 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 26% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.075 (80,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 503.641, 3.874 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.039, +2,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.476 i casi complessivi ad oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 600 a Prato, 797 a Pistoia (3 in più), 1.141 a Massa (9 in più), 1.497 a Lucca (1 in più), 1.013 a Pisa (1 in più), 532 a Livorno, 764 ad Arezzo (2 in più), 480 a Siena (7 in più), 444 a Grosseto (2 in più). Sono 509 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (2 in più). Sono 10 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 11 nella Nord Ovest, 11 nella Sud est. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 46 (2 in più rispetto a ieri, più 4,5%), 5 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 9.075 (10 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 129 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 2,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.946 (7 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

UMBRIA

Impennata di nuovi casi Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 29, contro gli 11 di ieri, 1.679 totali. C’è anche un ricoverato in più, 13 in tutto, uno in intensiva. È quanto si ricava dal sito della Regione. Aumentano da 1.355 a 1.399 i guariti e gli attualmente positivi passano da 175 a 200. Stabili a 80 i morti. In notevole salita anche il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 2.010, 144.589 dall’inizio della pandemia.

ABRUZZO

Dieci nuovi casi e nessun decesso in Abruzzo nell’ultimo report della regione. In particolare sono complessivamente 3662 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2848 guariti (+4 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 342 (+6 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 148901 test. 33 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 308 (+7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 350 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+5 rispetto a ieri), 900 in provincia di Chieti (+1), 1676 in provincia di Pescara (+2), 702 in provincia di Teramo (+1), 31 fuori regione e 3 (+1) per i quali sono in corso per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MARCHE

Sono 11 i nuovi casi di ‘Covid-19’ accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 850 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione, che ha comunicato anche che i nuovi casi comprendono rientri dall’estero, screening nel percorso sanitario e soggetti sintomatici. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale così a 7.124. Nella stessa giornata sono stati effettuati anche 514 tamponi nel percorso guariti.

LAZIO

Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

BASILICATA

Altri 3 nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata, dove ieri sono stati processati 502 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 3 sono risultati positivi. Lo fa sapere la task force regionale. Le positività riguardano 2 persone residenti nel comune di Matera e 1 persona residente nella regione Puglia, non conteggiato e in isolamento nella regione Puglia. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 18 (ieri erano 16 a cui si aggiungono le 2 nuove positività). Attualmente sono 2 i ricoverati presso le strutture ospedaliere. I lucani in isolamento domiciliare sono 17.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, ha comunicato che oggi, martedì 25 agosto, in Puglia, sono stati registrati 3.272 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 49 casi positivi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Barletta Andria TRani, 7 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 287.755 test, 4.016 sono i pazienti guariti, 548 sono i casi attualmente positivi. “Oggi in provincia di Bari – ha spiegato Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl Bari – sono stati registrati 25 casi di positività al Sars-CoV-2, di cui 15 sono contatti stretti di casi già individuati e seguiti dal Dipartimento di prevenzione. Gli altri positivi sono stati riscontrati nei rientri da Sardegna, Malta, Albania e Inghilterra. Solo per 3 casi è stato necessario il ricovero”. Il Dg della Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone ha reso noto che “dei 7 casi in provincia di Brindisi, sei sono contatti stretti di un caso già registrato e uno riguarda un rientro da una vacanza in Spagna”.

Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bat, ha rassicurato che “l’unico caso registrato oggi proviene dalla Grecia, ha fatto autosegnalazione al rientro ed è risultato positivo al tampone”. Il Dg della Asl di Lecce Rodolfo Rollo, ha comunicato: “Sono 12 i casi registrati oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione. 10 si riferiscono a persone entrate in contatto con casi Covid già individuati, 9 delle quali erano già in isolamento fiduciario; 1 a una persona proveniente da Roma e 1 a una persona proveniente da Vicenza”. Il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla ha reso noto che oggi è stata registrata in provincia di Foggia una nuova positività al Covid 19: “Si tratta di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Continua l’attività di indagine epidemiologica condotta senza sosta dal Servizio di Igiene aziendale e il monitoraggio a domicilio. Attualmente, sono 153 le persone poste in sorveglianza attiva volontaria nella provincia di Foggia che il Servizio di igiene contatta quotidianamente per verificarne lo stato di salute”. Infine il Direttore generale della Asl Taranto Stefano Rossi ha comunicato che il caso di coronavirus riportato oggi dal bollettino è un cittadino della Provincia, ma attualmente ricoverato in un ospedale di un`altra Regione.

CAMPANIA

Sono 138 i positivi registrati in regione su 3.620 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Su 138 positivi, 41 sono casi di rientro, 23 dalla Sardegna e 18 da località estere. Lo comunica l’unità di crisi. Il totale dei positivi sale a 5.976 Su 390.239 Tamponi effettuati da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore si contano anche un deceduto (il totale è 442) e 14 guariti (4.370 In totale).

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 145.610 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.408 (+8 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 144.202. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.718.

SICILIA

Sono 24 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia tra ieri e oggi. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Nell’isola i positivi sono al momento 947: di questi, 53 si trovano ricoverati in ospedale e dieci hanno dovuto fare ricorso alla terapia intensiva. Il numero dei tamponi effettuati tra ieri e oggi è stato di 2.634.

SARDEGNA

Sono 1.859 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 34 nuovi casi, la maggior parte rilevati in seguito ad attività di monitoraggio. Tra questi anche otto migranti, nella Provincia del Sud Sardegna. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 126.815 tamponi, con un incremento di 1.584 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 19 (+1 rispetto all’aggiornamento di ieri) i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva, mentre 444 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it