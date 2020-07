Coronavirus in Italia, curva epidemica in lieve aumento. Quattordici vittime di cui 10 in Lombardia nelle ultime 24 ore

Sono 249 i nuovi casi di persone contagiati dal Coronavirus in Italia il cui totale è di 244.216. E’ quanto riporta il bollettino quotidiano della Protezione Civile nazionale, sottolineando che i decessi sono stati 14 di cui 10 in Lombardia, portando il totale a 35.042. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri. I nuovi positivi per il Covid sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d’Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.368 persone.

I DATI PER REGIONE

Lombardia 95.459 (+88, +0,1%; ieri +55)

Emilia-Romagna 29.127 (+40, +0,1%; ieri+54)

Veneto 19.559(+34, +0,2%; ieri +55)

Piemonte 31.533 (+3; ieri +8)

Marche 6.812(+3; ieri +3)

Liguria 10.070 (+18, +0,2%; ieri +2)

Campania 4.818 (+15, +0,3%; ieri +12)

Toscana 10.358 (+2; ieri +6)

Sicilia 3.140(+4, +0,1%; ieri +4)

Lazio 8.419 (+20, +0,2%; ieri +14)

Friuli-Venezia Giulia 3.350 (+4, +0,1%; ieri +3)

Abruzzo 3.335(+1; ieri +1)

Puglia 4.550 (+3, +0,1.%; ieri +5)

Umbria 1.456 (+2,+0,1%; ieri +2)

Bolzano 2.683 (+1; ieri +4)

Calabria 1.238(+7,+0,1%; ieri +5)

Sardegna 1.378(+1; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il quindicesimo giorno di fila)

Trento 4.884(+3; ieri nessun nuovo caso)

Molise 446 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Basilicata 405 (ieri nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila).

LOMBARDIA

Sono 88 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si sono registrati 10 nuovi decessi in regione. Degli 88 nuovi contagi, 15 sono “debolmente positivi” e 9 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Il totale dei decessi è ora di 16.788 vittime. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia. Sempre la Regione fa sapere che sono 244 i nuovi guariti, che portano il totale, tra guariti e dimessi, a 71.416. I ricoverati sono 171, di cui 22 in terapia intensiva (come ieri) e 149 non in terapia intensiva (10 meno di ieri). Sono stati effettuati 9.954 tamponi, che portano il totale a 1.195.168. Le province lombarde più colpite sono ancora una volta Milano e Bergamo. A Bergamo si contano 29 nuovi casi in 24 ore, a Milano 24, dei quali 11 in città.

PIEMONTE

Nessun decesso comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane così a 4119 deceduti. Per quanto riguarda i contagi, sono 31.533 (+3 rispetto a ieri). Le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono: 4084 Alessandria, 1880 Asti, 1054 Biella, 2898 Cuneo, 2805 Novara, 15.950 Torino, 1347 Vercelli, 1147 Verbano-Cusio-Ossola,oltre a 268 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 100 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, invariati rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono, come ieri, 150. Le persone in isolamento domiciliare sono 691.

ALTO ADIGE

Ci sono altre due persone positive al Covid-19 in Alto Adige, dopo i 4 casi di ieri, tra i quali c’era anche un bambino di 6 mesi, appena rientrato con la mamma dalla Serbia, ed una coppia del Kosovo. Il dato forse più preoccupante, però, è che da giovedì ad oggi le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono salite notevolmente: 331 due giorni fa, 378 ieri e 393 oggi. C’è stata necessità di mettere in isolamento 34 persone per un focolaio dovuto ad una festa organizzata in un locale della Val Badia. Una persone positiva al test sierologico non ha rispettato le raccomandazioni sull’isolamento fiduciario e non ha atteso il tampone per la conferma della positività e ha partecipato all’evento. L’Azienda sanitaria è corsa quindi ai ripari cercando di ricostruire i contatti dell’uomo e ha poi messo in isolamento il gruppo. L’Azienda sanitaria provinciale, spiega il direttore sanitario Pierpaolo Bertoli, sta monitorando gli ingressi dall’Albania, dal Kosovo, dalla Turchia, dall’Ucraina e, in generale, dai Paesi extraeuropei.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 120, 3 in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.350: 1.410 a Trieste, 1.003 a Udine, 717 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti sono 2.885, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

VENETO

Continua la crescita dei positivi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore – segnale il report della Regione – si sono registrati 34 nuovi casi, che portano a 19.559 il conteggio dall’inizio dell’epidemia. Il trend, che ha fatto rialzarel’indice Rt a 1,61, è dovuto ai nuovi focolai di ‘importazione’ riscontrati nelle ultime settimane soprattutto tra Vicenza e Padova, e a quello numericamente più importante trovato tra gli immigrati nel centro della Croce Rossa di Jesolo. Si contano anche due nuovi decessi, che portato il totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo) a 2.049. Un’impennata è stata registrata anche tra le persone in isolamento domiciliare, salite a 1.722 (+105).

LIGURIA

“Ho finito di sentire tutti i medici impegnati nel tracciamento epidemiologico: oggi abbiamo 13 nuovi casi, di cui due estranei al cluster di Savona, registrati in una Rsa. Quindi, rispetto ai 18 di ieri, dal cluster emergono altri 11 nuovi casi”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

EMILIA ROMAGNA

Sono 40 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino della Regione, con dati aggiornati alle 12, la gran parte dei nuovi contagi (individuati grazie a 4.775 tamponi) sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall’estero. Fra questi, 25 sono asintomatici. Si conta un nuovo decesso, nel Riminese. A fronte di 33 nuove guarigioni, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.234 (6 in più di ieri). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 85 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

TOSCANA

Solo due nuovi casi, uno in provincia di Grosseto e l’altro a Prato, e nessun decesso. E’ la sintesi del bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia Covid-19 in Toscana, dove dall’inizio dell’emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi raggiungono quota 10.358. Crescono anche i guariti: sei in più rispetto a ieri tra chi (cinque) è risultato negativo al doppio tampone a distanza, guarito a tutti gli effetti, e chi (un caso) è divenuto asintomatico dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione. Le persone complessivamente guarite ad oggi, dall’inizio dell’emergenza, sono dunque 8.915. Le persone al momento dunque ancora malate sono 314, meno 1,3 per cento rispetto a ieri. Stabile il numero dei ricoverati: tredici in tutto nell’intera Toscana nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, di cui solo uno (come ieri) in terapia intensiva. Sono 1.129 invece i deceduti dall’inizio dell’epidemia, ma nessuno nel bollettino di oggi.

MARCHE

Sono tre i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche: uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Fermo Lo rende noto il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.008 tamponi: 542 nel percorso nuove diagnosi e 466 nel percorso guariti.

LAZIO

“Oggi registriamo 20 casi. Di questi, 13 sono ‘di importazione’: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall’Iraq e uno dall’India”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Per quanto riguarda le province si registra un solo caso e un decesso nella Asl di Latina”. Il nuovo caso è “un uomo di nazionalità indiana a Sabaudia segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica – sottolinea l’assessore – Il decesso riguarda una donna di 57 anni di Priverno. Rieti si conferma per l’undicesimo giorno consecutivo Covid Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell’esito del test”. E il bollettino dell’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio evidenzia che “sono 866 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio, 174 i ricoverati non in terapia intensiva” e “9 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 683, i deceduti sono 850, il totale dei guariti 6.703 e il totale dei casi esaminati 8.419”.

SARDEGNA

Sono 1.378 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella provincia del Sud Sardegna. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 97.807 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 7, nessuno in terapia intensiva, mentre 4 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.230 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 3 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Sul territorio, dei 1.378 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 102 (+1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 878 a Sassari.

CAMPANIA

Sono 15 i nuovi casi in Campania. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo rom di Scampia e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per gli altri 4 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità. Sono stati 1.561 i tamponi eseguiti oggi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 4.818, mentre sono 310.851 i tamponi analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore, con il totale dei morti in regione che resta a 433. Non risultano guariti nella giornata di oggi.

PUGLIA

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 si registrano oggi in Puglia. Si tratta dei contagi (due donne albanesi e una 80enne ricoverata) segnalati già ieri dall’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. Sono stati 2030 i test. E’ quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sull’epidemia reso noto dalla Regione. Ieri in totale erano 5 i nuovi casi (tre nel barese e due nel foggiano) su un numero di test più basso, 1719. Oggi, come ieri, non sono stati registrati decessi il cui numero complessivo rimane di 548. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 213.873 test. Sono 3.930 i pazienti guariti (+ 1 rispetto a ieri) e 72 i casi attualmente positivi (+2), dei quali 14 ricoverati (+2) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi in Puglia è di 4.550.

BASILICATA

Sono risultati tutti negativi i 323 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove i casi di contagio confermati restano tre: lo ha reso noto la task force regionale. Tre sono le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza: una sola è conteggiata “nel totale degli attivi” perché residente in Basilicata, mentre le altre due sono di nazionalità estera. Le persone in isolamento domiciliare sono due. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati analizzati in Basilicata 44.020 tamponi, 43.596 dei quali sono risultati negativi.

CALABRIA

“In Calabria le persone risultate positive sono 1.238 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 106.412”. Lo rende noto la Regione Calabria: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 50 giorni).

SICILIA

La Sicilia vede aumentare di quattro unità i nuovi positivi ma anche i ricoverati che passano da 9 a 14 con cinque nuovi pazienti in ospedale. Le terapie intensive rimangono ancora vuote. Tre nuovi casi a Messina, all’Ortopedico di Ganzirri. Le tre persone sono state isolate e portate al Centro Covid Policlinico. Uno solo dei tre è messinese, gli altri due sono di altre città dell’isola e al momento del ricovero erano risultati negativi. Tutti i ricoverati e gli operatori sanitari sono stati sottoposti a tampone ma non se ne conosce ancora l’esito.

