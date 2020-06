Coronavirus, risalgono i contagi ma preoccupa la Lombardia

Nelle ultime 24 ore, in Italia si sono registrati 85 vittime e 518 nuovi positivi. E quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus della Protezione civile. E così, dall’inizio della pandemia, i morti a oggi sono 33.774 e i contagiati 234.531. Nelle ultime 24 ore i ricoverati con sintomi sono diminuiti di 202 unità per un totale di 5.301. Nelle terapie intensive il decremento è di 22 pazienti (per un totale di 316 persone). Diminuiscono di 1.229 in isolamento domiciliare, per un totale di 31.359 persone (pari all’85% degli attualmente positivi). Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 36.976, meno 1.453 rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti oggi si registrano +1.886, complessivamente dall’inizio della pandemia sono 163.781. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 65.028. In totale sono 4.114.572.

In merito alle 85 vittime odierne, soprattutto sono concentrate in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. In queste tre regioni si registrano il 60% delle vittime odierne. Nessun morto in Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 40470 casi (contro i 65028 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 78 persone, ovvero 1,3%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 65028 test (ieri 49953). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 125,5 tamponi fatti, il 0,8%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.

I DATI PER REGIONE

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 89.928 (+402, +0,4%; ieri +84)

Emilia-Romagna 27.877 (+17, +0.1%; ieri +18)

Veneto 19.174 (+6, +0,1%; ieri +4)

Piemonte 30.807 (+49, +0,2%; ieri +24)

Marche 6.740 (+2, +0,1%; ieri +3)

Liguria 9.786 (+14, +0,1%; ieri +21)

Campania 4.822 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Toscana 10.129 (+7, +0,1%; ieri +1)

Sicilia 3.448 (+1, +0.1%, ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.773 (+9, +0,1%; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.280 (+1, +0.1%; ieri +3)

Abruzzo 3.257 (+2, +0,1%; ieri +3)

Puglia 4.507 (+4, +0,1%; ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.599 (+1, +0,1%, ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.159 (+1, +0,1%, ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.359 (+2, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo)

Trento 4.433 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il dodicesimo giorno consecutivo)

SCARICA TUTTI I DATI PER PROVINCIA

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it