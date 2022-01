Il Napoli batte la Samp, l’Atalanta passeggia a Udine

Vittorie di Napoli, Atalanta e Sassuolo nelle partite pomeridiane della 21esima giornata. Il Napoli torna al successo al `Maradona`, dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Sampdoria sconfitta 1-0 con un gol di Petagna dopo 43 minuti. Insigne, costretto a uscire per un problema muscolare, esce tra gli applausi del pubblico. Esordio per Tuanzebe e Rincon.

Tutto facile per l’Atalanta che, contro un`Udinese con i giocatori contati per il Covid, inaugura il suo 2022 ritrovando la vittoria che mancava dal 12 dicembre e vince 6-2 in Friuli. Pasalic firma il vantaggio di testa, raddoppia l`ex Muriel dopo 5`. Prima dell’intervallo il tris di Malinovskyi, Molina (con deviazione di Djimsiti) la riapre nella ripresa, Muriel trova la doppietta personale prima dei gol di Beto, Maehle e Pessina.

Il Sassuolo torna alla vittoria asfaltando l’Empoli 5-1 al Castellani ed agganciandolo in classifica. Berardi va subito vicino al gol, poi la sblocca prima del quarto d’ora su rigore. Henderson si riscatta firmando il pari immediato, ma Raspadori riporta avanti i suoi al 24′. Nella ripresa Viti riceve due gialli in 30″ e viene espulso, entra Scamacca e fa tris. Anche un palo per l’attaccante e, sulla ribattuta, arriva la doppietta di Raspadori. Nel recupero doppietta anche per Scamacca.

21esima giornata (domenica 9 gennaio 2022): Venezia-Milan 0-3, Empoli-Sassuolo 1-5, Napoli-Sampdoria 1-0, Udinese-Atalanta 2-6, Genoa-Spezia ore 18.30, Roma-Juventus ore 18.30, Verona-Salernitana ore 20.45, Inter-Lazio ore 20.45, Torino-Fiorentina domani ore 17.00, Cagliari-Bologna martedì ore 20.45

Classifica: Milan 48, Inter 46, Napoli 43, Atalanta 41, Juventus 35, Roma, Fiorentina, Lazio 32, Empoli, Sassuolo 28, Bologna, Verona 27, Torino 25, Udinese, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana 8.

22esima giornata (da sabato 15 gennaio a lunedì 17 gennaio 2022): Sampdoria-Torino sabato 15 ore 15, Salernitana-Lazio sabato 15 ore 18, Juventus-Udinese sabato 15 ore 20.45, Sassuolo-Verona domenica 16 ore 12.30, Bologna-Napoli domenica 16 ore 15, Venezia-Empoli domenica 16 ore 15, Roma-Cagliari domenica 16 ore 18, Atalanta-Inter domenica 16 ore 20.45, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it