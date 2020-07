La Sampdoria vince in rimonta 3-2 a Parma ed è salva

La Sampdoria continua a vincere e lo fa anche a Parma, ribaltando una partita incredibile e in cui i ducali erano in vantaggio di due reti all’intervallo. Poi la rimonta che vale una salvezza ormai in cassaforte. Dopo la rete di Gervinho al 18′ e l’autogol di Bereszynski al 40′, infatti, Chabot riapre tutto al 48′. Poi ci pensano Quagliarella (69′) e Bonazzoli (78′) a firmare il 3-2 conclusivo, regalando altri tre punti a Claudio Ranieri.

Risultati (34esima giornata): Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo 1-1, Milan-Bologna 5-1, Parma-Sampdoria 2-3, Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).

Classifica: Juventus 77, Inter, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 57, Milan 56, Napoli 53, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Parma 40, Fiorentina 39, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno (35esima giornata) Martedì 21 luglio: Atalanta-Bologna (ore 19.30), Sassuolo-Milan (ore 21.45), Mercoledì 22 luglio: Parma-Napoli (ore 19.30), Inter-Fiorentina (ore 21.45), Lecce-Brescia (ore 21.45), Sampdoria-Genoa (ore 21.45), Spal-Roma (ore 21.45), Torino-Verona (ore 21.45), Giovedì 23 luglio, Udinese-Juventus (ore 19.30), Lazio-Cagliari (ore 21.45).

