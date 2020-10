Nuovo record a Dubai, The Palm è la fontana più grande del mondo

Dubai conquista un altro record: ora vanta anche la fontana più grande del mondo. Si fa festa per l’inaugurazione e per celebrare il Guiness dei primati con un grande spettacolo di getti d’acqua, musica e luci danzanti sull’acqua, mentre il Paese cerca di rilanciare il suo settore turistico duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. La spettacolare Fontana The Palm si estende su una superficie di 1.335 metri quadrati e si trova proprio nel quartiere dello shopping e dei ristoranti The Pointe su Palm Jumeirah, la celebre isola a forma di palma artificiale.

