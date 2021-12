Ogni giorno nuovo record di contagi Covid-19, circa 55mila in 24 ore. Oltre 17mila solo in Lombardia

Ogni giorno un nuovo record di contagi Covid-19 nell’arco di 24 ore. La variante Omicron appare inarrestabile. E così oggi è stato battuto il record di ieri di casi positivi da inizio pandemia. L’odierno bollettino del ministero della Salute vede anche un boom di tamponi e un tasso di positività che sale a 5,6%. La nuova stretta varata dal governo il 23 dicembre, il cosiddetto Decreto festività, va proprio nella direzione di fermare la nuova ondata: fino al 31 marzo 2022 c’è quindi una nuova serie di obblighi e divieti da seguire, a partire dalle mascherine all’aperto fino a cinema, palestre, bar e ristoranti ora riservati a chi ha fatto il vaccino. Intanto è stata prorogata per altri 15 giorni la zona gialla in Friuli Venezia Giulia e Calabria.

Il bollettino

La curva pandemica in Italia continua a salire. Nelle ultime 24 ore, il numero di casi positivi al Covid-19 è stato di 54.762 (battendo il record della vigilia di Natale di 50.599). Da record i tamponi processati: 969.752 (929.775 ieri), e il tasso di positività è salito al 5,6% (+ 0,2%). Le vittime registrate sono 144 (rispetto ai 141 di ieri) e che porta il totale complessivo dall’inizio della pandemia a 136.530. Continua ad aumentare anche il numero dei ricoveri ordinari, con un aumento di 80 persone da ieri a un totale di 8.892. Terapia intensiva: 1071 pazienti (33 in più rispetto a ieri), e 106 persone ricoverate ogni giorno in ospedale. La regione con l’incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia con 17.332 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto, con 5.402 casi, la Campania con 4.837, il Lazio con 4.171 e il Piemonte con 3.756. Il totale degli attuali positivi è di 500.466 (+39.792), di cui 490.503 isolamento domiciliare. Mentre salgono a 4.985.435 i pazienti dimessi o guariti dal covid (+14.851). I casi totali nel nostro Paese sono dunque 5.622.431.

