Regionali, Salvini: pronostico è 7 a 0, voto Campania sorprenderà

“Io aspetto la sera del 21 per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in Campania e se dovessi fare un pronostico sui risultati quello che mi pongo come obiettivo è 7 a 0”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando delle prossime elezioni regionali, nel corso di una conferenza stampa al Forum Ambrosetti. “Se puoi sognarlo puoi farlo, e ci stiamo lavorando”, ha aggiunto.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it