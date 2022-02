Roma-Genoa 0-0, Zaniolo gol annullato poi espulsione

Nicolò Zaniolo

All’Olimpico (dove è presente anche Francesco Totti e Damiano dei Maneskin in tribuna) finisce 0-0 e la Roma di Mourinho non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva, frenata da un Genoa rimasto in 10 al 69` dopo il rosso a Ostigard. I giallorossi crescono nella ripresa e sfiorano il gol con Smalling e Abraham, ma non riescono a sbloccarla. Al 90` Zaniolo segna ma il suo gol è cancellato dal Var e poco dopo viene espulso. Secondo pari consecutivo per Blessin, il Genoa resta penultimo a -3 dal Cagliari

24^ giornata: Roma-Genoa ore 15.00 Inter-Milan ore 18.00, Fiorentina-Lazio ore 20.45, Atalanta-Cagliari domenica 6 ore 12.30, Bologna-Empoli ore 15.00, Sampdoria-Sassuolo ore 15.00, Venezia-Napoli ore 15.00, Udinese-Torino ore 18.00, Juventus-Verona ore 20.45, Salernitana-Spezia lunedì 7 ore 20.45

Classifica: Inter 53, Napoli, Milan 49, Atalanta 43, Juventus 42, Roma 39, Fiorentina, Lazio 36, Verona 33, Torino 32, Sassuolo, Empoli 22, Bologna 27, Spezia 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 17, Genoa 14, Salernitana 10

25^ GIORNATA (da sabato 12 febbraio a lunedì 14 febbraio 2022): Lazio-Bologna sabato 12 ore 15.00, Napoli-Inter ore 18.00, Torino-Venezia ore 20.45, Milan-Sampdoria domenica 13 ore 12.30, Empoli-Cagliari ore 15.00, Genoa-Salernitana ore 15.00, Verona-Udinese ore 15.00, Sassuolo-Roma ore 18.00, Atalanta-Juventus ore 20.45, Spezia-Fiorentina lunedì 14 ore 20.45

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it